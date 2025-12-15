Le pape Léon XIV a appelé lundi à mettre un terme à la «violence antisémite» et à la «haine» au lendemain de l'attentat perpétré à Sydney pour la fête juive de Hanouka, qui a fait au moins 15 morts.
«Je confie au Seigneur les victimes de l'attentat terroriste perpétré hier contre la communauté juive de Sydney. Assez de ces formes de violence antisémite! Nous devons extirper la haine de nos cœursè, a lancé le pontife américain dans un discours au Vatican.
Le Pnat a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste".
Cette enquête parallèle à celle menée par les autorités australiennes a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la sous-direction antiterroriste (Sdat) de la Direction nationale de la police judiciaire.
Un Français a été tué et un autre blessé dans l'attentat.
«Il ne faut pas apprendre à vivre avec l'antisémitisme», a réagi lundi la ministre déléguée chargée de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé au lendemain de l'attaque contre des personnes célébrant une fête juive à Sydney.
«Il ne faut pas apprendre à vivre avec l'antisémitisme, on ne peut pas dire à nos enfants de se méfier et d'avoir peur systématiquement, de se cacher, et de cacher une part de leur identité», a-t-elle déclaré sur FranceinfoTV.
«Le terrorisme est international [...] il cible principalement les démocraties occidentales», a poursuivi Aurore Bergé.
Today I convened National Cabinet to respond to the act of terror and antisemitism in Bondi last night.
We stand with Jewish Australians and we stand against hatred and violence.
Australia is stronger than those who try to divide us and we will come through this together. pic.twitter.com/LjdYO6CRYZ
— Anthony Albanese (@AlboMP) December 15, 2025
L'un des deux auteurs de l'attentat antisémite sur une plage de Sydney dimanche a fait l'objet d'une enquête du renseignement australien en 2019 pour ses liens avec Daesh, a indiqué lundi la chaîne australienne ABC, qui a cité un haut responsable anonyme de l'opération antiterroriste conjointe enquêtant sur la tuerie survenue dimanche soir.
Naveed Akram, était soupçonné d'être étroitement lié à un membre du groupe terroriste arrêté en juillet 2019 et condamné pour avoir préparé un acte terroriste en Australie, a indiqué la même source.
Des hauts responsables ont déclaré à ABC que deux drapeaux de Daesh avaient été trouvés dans la voiture des auteurs de l'attaque sur la plage.
Le chef des services australiens de renseignement intérieur, Mike Burgess, a indiqué à la presse dimanche que l'un des tireurs était «connu de nos services, mais pas en tant que menace immédiate».