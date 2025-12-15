Le pape Léon XIV a appelé lundi à mettre un terme à la «violence antisémite» et à la «haine» au lendemain de l'attentat perpétré à Sydney pour la fête juive de Hanouka, qui a fait au moins 15 morts.

«Je confie au Seigneur les victimes de l'attentat terroriste perpétré hier contre la communauté juive de Sydney. Assez de ces formes de violence antisémite! Nous devons extirper la haine de nos cœursè, a lancé le pontife américain dans un discours au Vatican.