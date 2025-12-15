«C'est un bon garçon» : la mère d'un des tireurs de l'attentat antisémite de Sydney parle

Après l’attaque antisémite qui a visé une célébration de Hanouka sur une plage de Sydney dans la matinée du 15 décembre, la mère de l’un des tireurs présumés a pris la parole. Alors que l’enquête se poursuit, elle a affirmé ne pas croire à la culpabilité de son fils, interpellé après les faits.

Un témoignage qui semble en complet décalage avec le drame qui s'est déroulé à Bondi Beach. Quelques heures après l’attentat antisémite qui a visé une célébration de Hanouka sur une plage de Sydney, la mère de l’un des tireurs présumés a pris la parole. Elle a affirmé ne pas croire à la culpabilité de son fils.

Pour rappel, dimanche, 16 personnes ont perdu la vie et plusieurs ont été blessées lors de cette attaque, qualifiée de terroriste par les autorités australiennes. Deux suspects ont été identifiés : un père et son fils. Le père, Sajid Akram, 50 ans, a été tué lors de l’intervention de la police. Le fils, Naveed Akram, 24 ans, a été blessé puis interpellé.

Alors que l’enquête se poursuivait, Verena Akram, épouse du père décédé et mère du suspect interpellé, a livré sa version des faits. Elle a expliqué avoir cru, jusqu’au dernier moment, à un week-end ordinaire.

«Il n'a pas d'armes à feu»

Les deux hommes lui avaient indiqué qu’ils partaient pêcher. Son fils l’avait appelée dimanche. «Il m’a dit qu’il était allé nager, qu’il avait fait de la plongée sous-marine, qu’ils allaient manger, puis rester à la maison le lendemain à cause de la chaleur», a-t-elle raconté.

Face aux images de l’attaque diffusées depuis, la mère a assuré ne pas reconnaître son fils. Elle a déclaré ne pas croire qu’il ait pu participer à la fusillade.

«Il n’a pas d’arme à feu. Il ne sort pas. Il ne boit pas, il ne fume pas. Il va au travail, il rentre à la maison, il fait du sport. C’est un bon garçon», a-t-elle insisté.

Naveed Akram vivait toujours au domicile familial, avec son frère de 20 ans et sa sœur de 22 ans. Maçon de formation, il se retrouvait sans emploi au moment des faits après la faillite de l’entreprise qui l’employait, selon The Sydney Morning Herald.

Il aurait également suivi des études coraniques dans un établissement dispensant des cours d’arabe et de religion, d’après d’anciennes publications retrouvées sur ses réseaux sociaux, depuis supprimées.

Son père détenait légalement six armes à feu. Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, ces armes auraient été utilisées lors de l’attaque.

L’enquête se poursuit ce lundi afin de déterminer les circonstances exactes de l’attentat et le rôle précis de chacun des suspects.