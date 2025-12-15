Christophe Gleizes : la mère du journaliste français demande au président algérien de gracier son fils

La mère du journaliste français Christophe Gleizes, condamné en Algérie à sept ans de prison ferme, a transmis une demande de grâce, le 10 décembre dernier, au président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Un infime espoir. Dans une lettre adressée le 10 décembre au président algérien Abdelmadjid Tebboune, la mère de Christophe Gleizes a demandé sa grâce. Le journaliste sportif français de 36 ans est toujours détenu dans le pays après avoir été condamné à sept ans de prison ferme pour «apologie du terrorisme». Il s’est pourvu en cassation.

«Je vous demande respectueusement de bien vouloir envisager de gracier Christophe, afin qu'il puisse retrouver sa liberté et sa famille», a écrit Sylvie Godard dans cette missive du 10 décembre, assurant faire appel à la «haute bienveillance» du président algérien.

«La confirmation de la condamnation à sept années de prison ferme a été pour Christophe, comme pour moi et ma famille, un choc immense», a-t-elle ensuite indiqué dans sa lettre au chef de l'État algérien, qu'elle a dit écrire «avec gravité et une profonde émotion».

«Cette sentence nous est incompréhensible au regard des faits et du parcours de mon fils», développe-t-elle. «Nulle part dans aucun de ses écrits vous ne trouverez trace d'un quelconque propos hostile à l'Algérie et à son peuple».

«apologie du terrorisme»

Collaborateur des magazines français So Foot et Society, Christophe Gleizes a été arrêté le 28 mai 2024 en Algérie où il s'était rendu pour un reportage sur le club de football le plus titré du pays, la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), basé à Tizi-Ouzou, à 100 kilomètres à l'est d'Alger.

Le 3 décembre 2025, la Cour d'appel de Tizi-Ouzou a confirmé sa condamnation à sept ans de prison pour «apologie du terrorisme». La justice algérienne lui reproche des contacts avec des personnes liées au mouvement séparatiste MAK (Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie), classé terroriste en Algérie.

Christophe Gleizes est actuellement le seul journaliste français en détention à l'étranger. Sa condamnation en première instance en juin 2025 avait été prononcée au pic d'une grave crise diplomatique entre la France et l'Algérie, marquée notamment par le retrait des deux ambassadeurs et des expulsions réciproques de diplomates.

Mais les relations bilatérales semblent en voie d'apaisement après l'octroi d'une grâce et la libération par Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, le 12 novembre. Jugeant la décision en appel «excessive et injuste», Emmanuel Macron s'est dit déterminé à trouver «une issue favorable» pour Christophe Gleizes.

Reporters sans frontières appuie la demande

Dans un communiqué publié ce lundi, l'association Reporters sans frontières (RSF), qui coordonne le comité de soutien de Christophe Gleizes, appuie cette demande de grâce «afin de mettre fin à une grave injustice».

«Nous appelons désormais les autorités algériennes à prendre rapidement la seule décision possible dans ce dossier : libérer Christophe et lui permettre de retrouver les siens le plus rapidement possible», détaille Thibaut Bruttin, directeur général de l'association.

Selon son avocat Emmanuel Daoud, Christophe Gleizes a, parallèlement au recours en grâce et au pourvoi en cassation, la possibilité d'adresser une demande de mise en liberté à la Cour Suprême, qui peut s'accompagner «d'une demande d'aménagement de sa peine».

«Il est aussi très important, psychologiquement, pour Christophe, de contester toute culpabilité car, comme il l'a dit à la Cour, il n'a fait que son métier et n'a, en aucune façon, enfreint la déontologie journalistique», assure l'avocat, cité dans le communiqué publié ce lundi.