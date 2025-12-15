Colombie : au moins 17 personnes, dont 16 lycéens, perdent la vie dans un accident d'autocar

En Colombie, un accident d'autocar a fait au moins 17 morts, dont 16 lycéens, dimanche 14 décembre. Les jeunes élèves revenaient d'un séjour organisé afin de fêter l'obtention de leur diplôme de fin d'études.

Un véritable drame. Seize jeunes élèves de la municipalité de Bello, à quelques kilomètres au nord de Medellin, sont décédés dans un accident d'autocar. Ils étudiaient à l'école Liceo Antioqueno.

Le car qui transportait ces jeunes Colombiens a fait une chute d'environ quarante mètres dans un ravin, pour une raison qui reste encore à déterminer, a expliqué à la presse Andres Julian Rendon, gouverneur du département d'Antioquia. Ils revenaient d'une plage après avoir fêté l'obtention de leur diplôme de fin d'études.

Le chauffeur du véhicule ainsi que 16 lycéens, âgés de 16 à 18 ans, sont morts sur le coup, a affirmé un responsable de la municipalité de Bello. Le bilan pourrait s'alourdir : on compte également 22 blessés, dont trois dans un état grave, qui ont été transportés à l'hôpital.

Une intervention difficile à cause de l'ELN

Une source policière a expliqué que les autorités, notamment les pompiers et la défense civile, ne sont pas parvenues à intervenir au plus vite dans une zone où la guérilla de l'ELN (Armée de libération nationale) opère. Cette organisation a investi des régions de production de cocaïne et a décrété trois jours de confinement à partir de dimanche dans les espaces sous son giron, face aux «menaces d'intervention impérialistes» de Washington.

Lors de la veillée tenue cette nuit en l'hommage aux victimes ce dimanche soir, des bougies ont été allumées en leur mémoire et de nombreux camarades de classe des défunts ont été aperçus en larmes.

© REUTERS / Juan David Duque

Le président colombien Gustavo Petro a adressé ses condoléances aux proches des victimes. «Je n'aime pas que des jeunes meurent. Encore moins lorsqu'ils partent étudier ou se détendre dans la joie», a écrit le chef de l’État sur X.

No me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres. Lo siento mucho por ellos y sus familias. Son las malas noticias en nuestra Patria https://t.co/77FH6ZsWr9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2025

En 2024, la Colombie a constaté en moyenne 22 décès sur les routes chaque jour, selon les autorités.