Écosse : un immense château de 2.800 m2 mis en vente pour le même prix... qu'un appartement parisien

Sur l’île de Rum, en Écosse, le château Kinloch est à vendre. Un bien immobilier de plus de 2.000 m2 au prix équivalent à celui d'un trois pièces parisien.

Le lieu était connu pour être l’un des palais favori du roi Charles III et il cherche à présent un nouveau propriétaire. En Écosse, sur l’île de Rum, le château de Kinloch, construit entre 1897 et 1900, est à vendre, relate notamment le Daily Mail.

Neuf salles de bains, vingt chambres, salle de bal, salle à manger… le tout meublé. Pour l'acquérir, le nouveau propriétaire devra débourser 855.000 euros, soit le prix moyen d’un trois pièces parisien.

Reste qu'à ce prix, Il conviendra d'ajouter des frais de rénovation évalués à environ 69.000 euros, le château ayant été laissé à l’abandon et tombant en ruine.

une première offre d'achat non concluante

Avant d’être à vendre, le château était ouvert à la visite. Mais son manque d’entretien a forcé l’arrêt de toutes les activités économiques. Un riche financier souhaitait l’acquérir mais l’ancienne ministre de la biodiversité écossaise, Lorna Slater, s’y est opposée. Les intentions de l’homme d’affaires n’étaient pas assez précises. Il a donc retiré son offre.

Être propriétaire d’un bien de 2.878 m2 n’est pas si simple. Le potentiel acheteur doit transmettre ses intentions dans la proposition d’achat : l’utilisation du château, son rapport avec le maintien de la culture et l’économie de l’île ainsi que son soutien à l’environnement.

Le château a vécu ses plus beaux jours avant la Première Guerre mondiale. Il était un lieu de rencontre pour la haute société. Son propriétaire George Bullough avait fait construire de larges jardins, un terrain de golf et des animaux exotiques pavanaient.

Après la guerre, plus aucun financement n’a été trouvé pour sauver cet édifice.