Japon : les deux seuls pandas japonais bientôt rapatriés en Chine

Prêtés dans le cadre du programme chinois de «diplomatie du panda», les deux ursidés du zoo de Tokyo, les seuls présents au Japon, seront renvoyés en Chine en janvier. Une première depuis 50 ans, privant le pays du Soleil-Levant de ces animaux emblématiques.

D’ici à quelques jours il n’y aura plus de pandas au Japon. Et pour cause : les deux seuls de ces animaux encore présents sur le sol japonais seront renvoyés en Chine en janvier, ont rapporté ce lundi 15 décembre les médias nippons. Une décision annoncée sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays.

Selon le quotidien Asahi, ces jumeaux du nom de Lei Lei et Xiao Xiao, actuellement au Jardin zoologique de Tokyo dans le quartier d'Ueno, devraient être rapatriés un mois avant l'expiration de leur période de prêt en février.

Une première pour le Japon en un demi-siècle, car ces animaux, prêtés dans le cadre du programme chinois de «diplomatie du panda», symbolisent l'amitié entre Pékin et Tokyo depuis la normalisation des relations diplomatiques en 1972.

Des tensions diplomatiques en toile de fond

Pourtant la ville de Tokyo avait demandé que ces mammifères extrêmement populaires restent au zoo, mais la Chine n'a pas accepté, selon le quotidien économique Nikkei.

Une décision qui pourrait s’expliquer au vu des relations qui se sont compliquées entre les deux pays depuis que la nouvelle Première ministre conservatrice du Japon, Sanae Takaichi, a laissé entendre que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan.

Le quotidien Asahi rapporte également que Tokyo cherche séparément à obtenir le prêt d'un nouveau couple, bien que leur arrivée avant le retour de Lei Lei et Xiao Xiao semble improbable.

Le zoo d'Ueno, qui bénéficie depuis longtemps de la diplomatie du panda, avait également accueilli leur mère, Shin Shin, de 2011 jusqu’à l’année dernière avant qu’elle ne soit elle aussi renvoyée en Chine.