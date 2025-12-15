«L’exportation du chaos est une caractéristique de l’approche russe» : la cheffe des services secrets anglais met en garde contre les nouvelles menaces du Kremlin

La nouvelle cheffe du MI6, Blaise Metreweli, qui doit prononcer son premier grand discours public ce lundi 15 décembre, avertit que le Royaume-Uni se trouve dans une «ère d’incertitude» face à la menace russe.

Des projections qui invitent à la prudence. Alors qu’une partie de son discours, qui devrait avoir lieu ce lundi, a été dévoilée à la presse, Blaise Metreweli, la nouvelle et toute première femme à la tête du service de renseignement extérieur du Royaume-Uni (MI6), identifie la Russie comme une menace majeure avec une mentalité «agressive, expansionniste et révisionniste».

Selon des extraits de son discours, que rapporte The Guardian, celle qui a succédé à Richard Moore en octobre affirme que «l’exportation du chaos est une caractéristique, et non un défaut, de l’approche russe en matière d’engagement international», avant d’ajouter que «tant que Poutine ne sera pas contraint de revoir sa stratégie, cela devrait se poursuivre».

«Vladimir Poutine ne doit avoir aucun doute : notre soutien est indéfectible. La pression que nous exerçons en faveur de l'Ukraine se poursuivra», devrait déclarer la cheffe du MI6.

Ces déclarations interviennent alors que le Premier ministre britannique, Keir Starmer, doit se rendre ce lundi à Berlin pour une nouvelle réunion avec d'autres dirigeants européens et Volodymyr Zelensky, à l'issue d’une nouvelle session de discussions entre le président ukrainien et les négociateurs américains pour conclure un accord de cessez-le-feu.

Le Royaume-Uni face aux attaques russes

Face au mode opératoire assumé du Kremlin, combinant espionnage, sabotages, désinformation et nouvelles technologies, «la ligne de front est partout», affirme-t-elle, tout en rappelant les différentes menaces qui ont pesé sur le Royaume-Uni.

Parmi elles figurent les nombreuses tentatives russes d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer de la désinformation à grande échelle, comme en répandant de fausses rumeurs sur la santé de la princesse de Galles.

Mais les menaces ne se limitent pas au cyberespace. Six bulgares résidant au Royaume-Uni ont été emprisonnés en mai pour leur participation à un complot d'espionnage, qui comprenait la surveillance hostile d'un journaliste d'investigation connu pour ses révélations sur le Kremlin à travers l'Europe.

Parallèlement à ces affaires, l'enquête publique sur le décès de Dawn Sturgess, qui avait accidentellement touché le flacon de poison dans la tentative d'assassinat de Sergueï et Ioulia Skripal à Salisbury en 2018, a conclu ce mois-ci que le président russe était «moralement responsable».

Face à Moscou, la technologie comme défense

La menace russe figure également en bonne place du discours que doit prononcer plus tard ce lundi le chef d'état-major des armées du Royaume-Uni, Richard Knighton, devant le cercle de réflexion RUSI, spécialisé dans la défense. Ce dernier, qui devrait déclarer que «la guerre en Ukraine démontre la volonté de Poutine de cibler les États voisins, y compris leurs populations civiles», compte appeler à la résilience nationale face aux «menaces croissantes» de Moscou qui souhaite «défier, limiter, diviser et, à terme, détruire l'OTAN».

Blaise Metreweli devrait souligner également l’importance de la «maîtrise des technologies» pour lutter contre les menaces émanant de la Russie et d’autres acteurs hostiles.

«La maîtrise des technologies doit imprégner tout ce que nous faisons. Non seulement dans nos laboratoires, mais aussi sur le terrain, dans nos méthodes de travail et, plus important encore, dans l'état d'esprit de chaque agent», devrait-elle déclarer avant d’ajouter que «notre sécurité, notre prospérité et notre humanité en dépendent».

Comme d'autres pays d'Europe, le Royaume-Uni a connu une hausse de 50 % de «cyberattaques d'ampleur significative» d'août 2024 à août 2025, selon un récent rapport du Centre national pour la cybersécurité, qui pointait notamment les menaces venant de Russie, de Chine, d'Iran ou de Corée du Nord.