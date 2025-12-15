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Maroc : les images impressionnantes des inondations qui ont fait au moins 37 morts (vidéos)

Un torrent d'eau boueuse a dévalé les rues de Safi, emportant voitures, poubelles et caisses de marchandises sur son passage. [AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Au moins 37 personnes ont perdu la vie dimanche dans des inondations au Maroc. La ville de Safi, au sud de Rabat, a été particulièrement touchée.

Frappé par les pires inondations de la dernière décennie, le Maroc accuse un lourd bilan. Au moins 37 morts ont été recensés à Safi, sur la côte atlantique du pays. Quatorze personnes ont par ailleurs été blessées et prises en charge, dont deux en soins intensifs.

Safi, ville portuaire située à environ 300 kilomètres au sud de Rabat, a connu dimanche de violentes précipitations orageuses. Selon les autorités locales, elles ont «provoqué des écoulements torrentiels exceptionnels» en l'espace «d'une heure» seulement.

Comme le montrent les images partagées sur les réseaux sociaux, un torrent d'eau boueuse a dévalé les rues de la ville, emportant voitures, poubelles et caisses de marchandises sur son passage.

Un plan d'urgence a été activé à l'hôpital Mohammed V de Safi, et le parquet national a annoncé l'ouverture d'une enquête pour «déterminer les causes de cet incident tragique et en élucider les circonstances».

Ce lundi, l'eau avait reflué et les habitants s'affairaient à nettoyer les devantures de leurs logements tandis que les autorités déblayaient les rues des gravats. Une réunion s'est tenue au siège de la préfecture pour évaluer l'ampleur des dégâts et examiner «les mesures d'urgence à prendre», selon l'agence marocaine MAP.

L'antenne locale du ministère de l'Education nationale a par ailleurs annoncé que les cours étaient suspendus pour trois jours, par «mesure préventive (...) afin de veiller à la sécurité des élèves».

Au Maroc, l'automne est normalement marqué par une diminution des températures, mais le réchauffement climatique limite désormais cette baisse, tout en maintenant l'évaporation héritée de l'été. Cette combinaison augmente le risque d'averses intenses, selon des experts.

Les autorités régionales ont appelé à «renforcer la vigilance, adopter les plus grandes précautions et respecter les mesures de sécurité, compte tenu des fluctuations climatiques extrêmes» que connaît le pays.

Sur le même sujet Maroc : 22 morts et 16 blessés dans l'effondrement de deux immeubles à Fès Lire

La prudence est d'autant plus justifiée que la Direction générale de la météorologie (DGM) a annoncé lundi de fortes averses, parfois orageuses, de lundi à mercredi dans plusieurs provinces du pays, notamment à Safi.

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