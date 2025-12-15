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Survivant de l'Holocauste, d'origine ukrainienne... Qui est Alex Kleytman, une des 15 victimes de l'attentat de Sydney ?

Après la guerre, il était retourné dans son pays natal où il avait rencontré sa femme. [X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Parmi les 15 victimes de l'attentat antisémite survenu ce dimanche 15 décembre sur une plage de Sydney (Australie), pendant les festivités de Hanouka, figurait Alex Kleytman, un survivant de l'Holocauste âgé de 87 ans.

Il avait survécu à l’indicible. Alexander Kleytman, survivant de l'Holocauste âgé de 87 ans et originaire d'Ukraine, faisait partie des 15 victimes abattues par deux assaillants armés lors de la célébration de la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi, à Sydney (Australie), ce dimanche 14 décembre. 

«Il est venu sur la plage de Bondi pour célébrer Hanoukka, et pour nous, c'était toujours une très, très belle fête, pendant de très nombreuses années», a déclaré son épouse depuis 57 ans, Larisa Kleytman, également survivante de la Shoah, au journal The Australian.

«Son corps est toujours là et je suis assise là»

Toutefois, l'évènement a tourné à l'horreur lorsque deux suspects, un père et son fils, ont attaqué. «Au beau milieu des célébrations, des coups de feu ont été tirés et, malheureusement, mon mari a été tué [...] Je pense que c'était (la blessure) dans le dos. Du sang (sortait) de son dos», a-t-elle ajouté, confirmant le décès de cet ingénieur civil à la retraite.

«Nous étions debout quand soudain, il y a eu des "boum-boum", et tout le monde est tombé. À ce moment-là, il était derrière moi et, à un instant, il a décidé de s'approcher. Il s'est redressé pour rester près de moi. Son corps est toujours là et je suis assise là, sans savoir ce que je dois faire», a poursuivi sa femme, également d'origine ukrainienne.

Le père, Sajid Akram, 50 ans, a été tué lors de l'intervention policière tandis que son fils, Naveed Akram, 24 ans, a été blessé puis interpellé.

Vivant à Matraville, dans le sud-est de Sydney, le couple avait raconté son expérience à l'organisation caritative juive australienne JewishCare en 2023. «Enfants, Larisa et Alexander ont tous deux été confrontés à l’horreur indicible de l’Holocauste. Les souvenirs d’Alex sont particulièrement poignants», indiquait le rapport.

40 personnes sont toujours hospitalisées

Depuis l’Ukraine, Alex Kleytman, alors enfant, avait fui avec sa mère et son petit frère en Sibérie, où il a lutté pour survivre «dans des conditions épouvantables». «Les cicatrices du passé ne les ont cependant pas dissuadés de rechercher un avenir meilleur», précisait le document.

Après la guerre, il était retourné dans son pays natal où il avait rencontré sa femme. Ils avaient ensuite décidé d'émigrer en Australie. Installé depuis des décennies dans le pays, le couple a eu deux enfants et onze petits-enfants.

«Je n’ai pas de mari. Je ne sais pas… Personne ne peut me donner de réponses», a-t-elle déclaré. Interrogée sur son état, elle a répondu : «Ne me le demandez même pas».

Sur le même sujet Attentat à Sydney : ce que l'on sait des deux assaillants responsables de l'attaque Lire

Tandis qu'au moins 40 personnes sont toujours hospitalisées après l'attaque, dont deux policiers dans un état grave mais stable, des veillées ont été organisées le lendemain du massacre. 

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