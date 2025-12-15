Un projet d'attentat pour le réveillon du Nouvel An déjoué à Los Angeles, plusieurs militants d'un groupe pro-palestinien arrêtés

Quatre membres d'un groupe radical pro-palestinien ont été arrêtés aux Etats-Unis, soupçonnés d'avoir planifié plusieurs attentats à la bombe pour le Nouvel An à Los Angeles.

Accusées d'avoir planifié des attentats à Los Angeles pour le Nouvel An, quatre personnes ont été interpellées ce lundi 15 décembre en Californie. Ces individus se sont présenté comme des membres d'un groupe radical pro-palestinien.

D'après les documents de l'accusation, Audrey Carroll, Zachary Page, Dante Gaffield et Tina Lai sont inculpés de détention d'un engin de destruction.

Sur X le directeur de la police fédérale (FBI), Kash Patel, a expliqué que les suspects se réclament d'«une branche radicale du Turtle Island Liberation Front (TILF)», un groupe «extrémiste».

Over the weekend, the @FBI disrupted a credible, imminent terrorist threat and arrested FOUR individuals connected to the Los Angeles area.



The subjects self-identified as members of a radical offshoot of the Turtle Island Liberation Front (TILF), an extremist group motivated by… pic.twitter.com/81NfM1Mvwi — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 15, 2025

Ils planifiaient «des attentats à la bombe contre des cibles multiples en Californie à partir du Nouvel An» mais aussi contre des agents et des véhicules de la police de l'immigration (ICE), a ajouté Pam Bondi, ministre américaine de la Justice.

Toujours selon les documents de l'accusation, deux des accusés, Audrey Carroll et Zachary Page, ont partagé un projet manuscrit d'attentat avec une personne qui s'est ensuite révélée être un informateur rétribué par le FBI.

Deux entreprises visées

Leur plan consistait à déposer des sacs à dos contenant des engins explosifs improvisés dans cinq endroits différents visant deux entreprises américaines non identifiées, «pour les actionner simultanément à minuit le jour de l'An».

La semaine dernière, ils s'étaient rendus dans le désert afin de tester les explosifs. Toutefois, ces quatre suspects ont été arrêtés avant d'avoir pu assembler des engins explosifs fonctionnels, selon l'accusation.

D'après Kash Patel, une cinquième interpellation a eu lieu à La Nouvelle-Orléans. Ce suspect était toutefois engagé dans la préparation d'«un attentat distinct».