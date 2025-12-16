Attentat de Sydney : la cagnotte pour Ahmed Al-Ahmed, le héros qui a désarmé l'un des terroristes, dépasse les 2 millions de dollars

Plus de 2 millions de dollars australiens (environ 1,13 million d'euros) ont été collectés pour financer les soins médicaux d'Ahmed Al-Ahmed, le «héros» de l'attentat survenu sur la plage de Bondi à Sydney (Australie) dimanche 14 décembre, causant 15 morts et une quarantaine de blessés.

Un élan de solidarité exceptionnelle. Les dons pour Ahmed Al-Ahmed, l'homme qui a neutralisé l'un des deux tireurs présumés lors de l'attaque antisémite à Sydney (Australie) dimanche 14 décembre, ont franchi la barre des 2 millions de dollars australiens (environ 1,135 million d'euros) sur une cagnotte en ligne en moins de 48 heures heures. Ce mardi après-midi la cagnotte dépassait même les 2,3 millions de dollars australiens, soit environ 1,3 millions d'euros.

«Dans un moment de chaos et de danger, Ahmed al-Ahmed s'est avancé sans hésitation. Ses actions ont été altruistes, instinctives et indéniablement héroïques, accomplies sans se soucier de sa propre sécurité», peut-on lire dans la description, crée afin de «montrer notre gratitude et notre soutien à quelqu'un qui a fait preuve d'un courage incroyable au moment où cela comptait le plus».

Le milliardaire Bill Ackman, gestionnaire de fonds spéculatifs, a été le principal donateur, avec un don de 99.999 dollars australiens (près de 56.500 euros), qu'il a relayé sur son compte X.

Pour rappel, ce vendeur de fruits et légumes de 43 ans s'est faufilé entre des voitures garées avant d'attaquer par-derrière un des assaillants qui avait ouvert le feu sur une foule réunie sur la plage de Bondi pour célébrer la fête juive de Hanouka, faisant 15 morts et 42 blessés.

Il a réussi à s'emparer du fusil et à faire tomber le tireur. Touché par deux balles tirées par le second individu, il doit subir une nouvelle opération ce mercredi.

«Sa conscience l'a rapidement poussé à attaquer l'un des terroristes»

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, qui lui a rendu visite à l'hôpital ce mardi a déclaré que son courage avait sauvé des vies. «Ce que nous avons vu ces dernières 24 heures, c'est le pire de l'humanité dans un acte terroriste. Mais nous avons aussi vu un exemple du meilleur de l'humanité en la personne d'Ahmed Al-Ahmed qui s'est précipité vers le danger, mettant sa propre vie en péril», a-t-il ajouté auprès de la chaîne de télévision publique ABC News.

Il a également partagé une vidéo de sa rencontre avec le père de deux enfants, d'origine syrienne, sur son compte X. «Dans les pires moments, on voit le meilleur des Australiens. Et c'est exactement ce que nous avons constaté dimanche soir. Au nom de tous les Australiens, je vous remercie», a-t-il ensuite écrit.

Ahmed, you are an Australian hero.



You put yourself at risk to save others, running towards danger on Bondi Beach and disarming a terrorist.



In the worst of times, we see the best of Australians. And that's exactly what we saw on Sunday night.



On behalf of every Australian, I… pic.twitter.com/mAoObU3TZD — Anthony Albanese (@AlboMP) December 16, 2025

Alité et les bras bandés, Ahmed Al-Ahmed a remercié en arabe les personnes le soutenant dans une vidéo diffusée ce mardi matin. «J'apprécie les efforts de chacun (...). Puisse Allah vous récompenser et vous accorder le bien-être», a-t-il déclaré, selon une traduction, en anglais, fournie par la chaîne publique turque TRT World.

Le père du héros, Mohamed Fateh Al-Ahmed, a déclaré à la chaîne australienne ABC que son fils «a servi dans la police». «Il a la passion de défendre les gens. Quand il a vu des gens allongés par terre et le sang, sa conscience l'a rapidement poussé à attaquer l'un des terroristes et à lui prendre son arme», a-t-il précisé concernant son fils, installé en Australie depuis une décennie.

Devant l'hôpital St George, où est soigné le héros, des inconnus sont venus manifester leur soutien, en déposant notamment des fleurs.