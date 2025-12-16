Attentat de Sydney : le Premier ministre australien au chevet d'Ahmed, le «héros» qui a désarmé un des assaillants

Ce mardi, le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu visite à l'hôpital au «héros» de la plage de Bondi, Ahmed al Ahmed. Le jour de l'attaque, ce dernier s'est jeté sur l'un des terroristes pour interrompre la fusillade, devenue la plus meurtrière que le pays ait connu depuis des décennies.

Un acte héroïque salué par le monde entier. Ce mardi, le Premier ministre australien Anthony Albanese s'est rendu à l'hôpital, au chevet du «héros» de la plage de Bondi, Ahmed al Ahmed. Ce dernier a désarmé l'un des terroristes, durant l'attentat antisémite qui a couté la vie à au moins 15 personnes et fait une quarantaine de blessés, dimanche 14 décembre.

«Au moment où nous avons été témoins d'actes maléfiques, il brille comme un exemple de la force de l'humanité», a salué le Premier ministre. «Nous sommes un pays courageux. Ahmed al Ahmed incarne ce que notre pays a de meilleur», a-t-il ajouté, selon l'AFP.

Anthony Albanese a également partagé sur son compte X une vidéo de sa rencontre avec Ahmed al Ahmed. «Dans les pires moments, on voit le meilleur des Australiens. Et c'est exactement ce que nous avons constaté dimanche soir. Au nom de tous les Australiens, je vous remercie», a-t-il écrit.

Ahmed, you are an Australian hero.



You put yourself at risk to save others, running towards danger on Bondi Beach and disarming a terrorist.



In the worst of times, we see the best of Australians. And that's exactly what we saw on Sunday night.



On behalf of every Australian, I… pic.twitter.com/mAoObU3TZD — Anthony Albanese (@AlboMP) December 16, 2025

Alité, des bandages recouvrant ses bras, Ahmed al Ahmed a également remercié en arabe les personnes le soutenant, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux mardi matin.

«J'apprécie les efforts de chacun (...). Puisse Allah vous récompenser et vous accorder le bien être», a-t-il déclaré, selon une traduction, en anglais, fournie par la chaîne publique turque TRT World.

«son courage est une source d’inspiration pour tous les Australiens»

Pour rappel, dimanche soir, alors qu'une foule était rassemblée sur la plage de Bondi à Sydney pour célébrer la fête juive de Hanouka, un père et son fils ont ouvert le feu pendant une dizaine de minutes, tuant 15 personnes et en blessant 42 autres.

Des images montrent Ahmed al Ahmed, un vendeur de fruits, se glisser entre des voitures garées pendant la fusillade, avant d'arracher son fusil à l'un des assaillants. Il a rapidement été salué en «héros» par les dirigeants australiens et étrangers, d'Anthony Albanese à Donald Trump.

«Il allait s'acheter un café et s’est retrouvé face à des gens qui se faisaient tirer dessus», relate le Premier ministre australien. «Il a décidé d'agir, et son courage est une source d’inspiration pour tous les Australiens».

L'homme a été touché plusieurs fois à l'épaule après s'être battu avec l'un des assaillants. Anthony Albanese rapporte qu'il devra «subir une nouvelle intervention chirurgicale», ce mercredi.

Originaire de Syrie

Ce père de deux enfants, originaire de Syrie, vit en Australie depuis plus de 10 ans, selon les médias locaux.

Sa mère a déclaré lundi au média australien ABC qu'elle n'avait cessé de «culpabiliser et de pleurer» lorsqu'elle a reçu l'appel lui annonçant que son fils avait été blessé par balle dans «un accident». «Nous prions pour que Dieu le sauve», dit-elle.

Une collecte de fonds en ligne a récolté plus de 1,9 million de dollars australiens (1,1 million d'euros) de dons pour couvrir les frais médicaux d'Ahmed al Ahmed.