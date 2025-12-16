Attentat de Sydney : les assaillants probablement «motivés par l'idéologie» de Daesh, selon le Premier ministre australien

Ce mardi, le Premier ministre australien Anthony Albanese a indiqué que les auteurs de l'attentat sur la plage de Bondi à Sydney, étaient probablement «motivés par l'idéologie du groupe terroriste Daesh».

Les motivations des assaillants restaient, jusqu'à présent, très floues. Ce mardi, Anthony Albanese, le Premier ministre australien, a fourni de premières indications laissant penser que les deux hommes s'étaient radicalisés avant l'attentat de Bondi, à Sydney, qui a fait au moins 15 morts et une quarantaine de blessés, dimanche 14 décembre.

«Il semblerait que cela ait été motivé par l'idéologie de Daesh», a déclaré le chef du gouvernement à la chaîne nationale ABC.

Un voyage aux Philippines qui questionne

Dimanche soir, Sajid et Naveed Akram, un père et son fils, ont ouvert le feu à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes sur la foule rassemblée sur la plage de Bondi pour la fête juive de Hanouka.

Les autorités ont qualifié l'attentat d'antisémite mais n'avaient jusque-là donné que peu de détails sur les motivations des assaillants.

De premiers indices avaient néanmoins donné quelques pistes. D'abord, le véhicule retrouvé près de la plage de Bondi était immatriculé au nom du fils et contenait «deux drapeaux de l'État islamique confectionnés à la main» et des engins explosifs improvisés, a déclaré ce mardi, Mal Lanyon, responsable de la police de Nouvelle-Galles-du-Sud.

Ce dernier a ajouté que la police enquêtait sur un voyage aux Philippines effectué par le père et le fils, un mois avant les faits. «Les raisons pour lesquelles ils sont allés aux Philippines, l'objectif de ce déplacement et les lieux qu'ils ont visités font actuellement l'objet d’une enquête».

Le sud de l'archipel notamment abrite des foyers extrémistes, dont certains ont été liés à des attentats jihadistes.

Le profil de l'un des deux assaillants questionne

Les autorités australiennes font également face à des questions croissantes sur le fait de savoir si elles auraient pu empêcher une telle attaque.

Selon Anthony Albanese, le plus jeune assaillant, Naveed Akram, 24 ans, avait fait l'objet de vérifications des renseignements australiens en 2019, sans paraître constituer à l'époque de menace immédiate.

«Il a attiré leur attention en raison de ses relations avec d'autres, deux des personnes avec lesquelles il était associé ont été inculpées et sont allées en prison, mais il n'a pas été considéré à l'époque comme un potentiel suspect», a-t-il rapporté.

Aussi, le jour de l'attaque, l'homme a dit à sa mère qu'il partait en ville pour pêcher, selon des médias. Les autorités pensent qu'il s'est en fait retranché dans un appartement de location avec son père pour préparer l’attaque.

La reconnaissance de la Palestine a mis de «l'huile sur le feu», selon Benjamin Netanyahou

Nombre de dirigeants mondiaux ont condamné avec force cet attentat qui a tué 15 personnes âgées de 10 ans à 87 ans, dont un Français de 27 ans, Dan Elkayam, un rabbin de 41 ans, Eli Schlanger et Alex Kleytman, un survivant de la Shoah né en Ukraine.

Pour le dirigeant israélien Benjamin Netanyahou, la décision australienne de reconnaitre la Palestine plus tôt cette année a mis de «l'huile sur le feu de l'antisémitisme».

Le gouvernement a «échoué à prendre des mesures adéquates pour protéger la communauté juive» a déclaré à l'AFP le président de l'Australian jewish association.

Les chefs des États et territoires d'Australie se sont réunis lundi pour convenir du renforcement de la «législation sur les armes à feu», qui a permis au père, Sajid Akram de posséder six armes.