Attentat de Sydney : les images d’un couple tentant courageusement d’arrêter un des tireurs avant d’être abattu (vidéo)

Une caméra embarquée a filmé un couple tentant d'empêcher l'attentat perpétré à Sydney (Australie) le dimanche 14 décembre, ayant fait 15 victimes et environ quarante blessés, en s'attaquant à l'un des tireurs. Ils ont malheureusement été abattus.

Une preuve de bravoure. Figurant parmi les 15 victimes, Boris Gurman, 69 ans, et son épouse Sofia, 61 ans, ont été filmés alors qu'ils tentaient d'arrêter l'un des auteurs présumés de l'attaque antisémite sur la plage de Bondi à Sydney (Australie) dimanche 14 décembre, pendant les célébrations de la fête juive de Hanouka.

Une vidéo montre le mécanicien retraité, en chemise violette, s'attaquant au tireur Sajid Akram sur Campbell Parade, près du lieu de l'attaque, alors que ce dernier sortait de sa voiture. Boris Gurman a poussé l'assaillant de 50 ans sur la route et lui a arraché son arme, avant qu'ils ne tombent tous deux.

Le sexagénaire a ensuite ramassé le fusil de l'agresseur et l'a pointé sur lui, tandis que son épouse l'a rejoint pour tenter de forcer le tireur à battre en retraite. Ce dernier aurait ensuite saisi une autre arme pour abattre le couple d'origine russe à bout portant, selon une autre prise de vue.

Les premières victimes de l'attaque meurtrière

«Bien que rien ne puisse atténuer la douleur de la perte de Boris et Sofia, nous éprouvons une immense fierté pour leur courage et leur altruisme. Cela résume parfaitement qui étaient Boris et Sofia : des personnes qui, instinctivement et de manière altruiste, ont essayé d'aider les autres», a déclaré la famille des héros au Sydney Morning Herald.

Des images captées par drone révèlent les Gurman, de confession juive, étendus côte à côte près du véhicule de l'assaillant recouvert du drapeau de Daesh, pendant que père et fils, Naveed Akram, 24 ans, poursuivaient leurs tirs depuis un pont.

Mariés depuis trente-quatre ans, ils ont été les deux premières victimes de l'attaque. «Boris était connu pour sa générosité, sa force tranquille et sa volonté de rendre service à quiconque en avait besoin. Sofia travaillait à Australia Post et était profondément aimée de ses collègues et de sa communauté», selon leurs proches.

«Ici, à Bondi, ils menaient une vie honnête et travailleuse, et traitaient tous ceux qu’ils rencontraient avec gentillesse, chaleur et respect. Boris et Sofia étaient dévoués à leur famille et l’un à l’autre. Ils étaient le cœur de notre famille, et leur absence laisse un vide immense», ont-ils conclu.

La propriétaire des images de la caméra embarquée a assuré à Reuters que Boris Gurman «n'a pas fui ; au contraire, il s'est précipité droit vers le danger, utilisant toute sa force pour tenter de lui arracher l'arme et se battant jusqu'à la mort».

«Il s'est jeté dans la gueule du loup»

«J’ai vu sur les images de ma caméra que le vieil homme avait finalement reçu une balle et s’était effondré. Ce moment m’a brisé le cœur», a-t-elle ajouté, tandis qu'un autre témoin de la scène dramatique a affirmé à 9News : «C'était un héros. Il a essayé, il a essayé. Nous devons le faire savoir à sa famille».

«Tout le monde doit savoir ce qu'il a tenté, car c'était dès le début. Il s'est exposé au danger. Les balles sifflaient déjà, et il s'est jeté dans la gueule du loup», a-t-il précisé.

C'est finalement Ahmed Al-Ahmed, un vendeur de fruits et légumes de 43 ans, d'origine syrienne, qui a neutralisé l'un des deux tireurs présumés lors de l'attaque antisémite, qui a fait 15 morts et 42 blessés. Touché par deux balles tirées par le second individu, il doit subir une nouvelle opération ce mercredi.

Parmi les autres victimes figurent une fillette de 10 ans, un rabbin d'origine britannique, un policier à la retraite et un survivant de la Shoah âgé de 87 ans.