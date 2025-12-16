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Brésil : les impressionnantes images de la chute d'une réplique de la Statue de la Liberté lors d'une tempête (vidéo)

La chute de la statue n'a pas fait la moindre victime. [REUTERS/Diego Vara]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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À Guaíba (Brésil), une réplique de la Statue de la Liberté s'est renversée sur le parking d'un centre commercial à cause de vents violents. Les images sont impressionnantes.

Une tempête fatale pour cette statue. À Guaíba, dans l’État du Rio Grande do Sul au Brésil, la météo de lundi a eu raison de la réplique de la Statue de la Liberté présente face au centre commercial de la ville. Alors que le vent soufflait très fort, le monument de 24 mètres de haut n'a pas tenu et a fini par céder. 

Selon les autorités locales, la municipalité de Guaíba, a été frappée par des conditions météorologiques sévères marquées par des vents atteignant entre 80 et 90 km/h, rapporte La Nouvelle Tribune.

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Heureusement, la chute de la statue n'a pas fait la moindre victime. Les autorités locales ont rapidement sécurisé la zone. La statue, désormais brisée en deux, a totalement bloqué l’accès au parking du complexe commercial.

BrésilVidéoStatue de la Libertévents violents

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