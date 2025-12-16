Donald Trump va s'adresser aux Américains lors d'une allocution mercredi soir

Donald Trump doit s’adresser à la nation mercredi soir lors d’une allocution télévisée depuis la Maison Blanche. Le président américain entend revenir sur ce qu’il présente comme une année de «succès historiques».

Un discours attendu. Donald Trump a annoncé qu'il allait s'adresser à la nation mercredi dans une allocution télévisée, ajoutant dans un message sur son réseau Truth Social que l'année écoulée avait été «excellente» depuis son retour au pouvoir en janvier.

«Mes concitoyens américains: je ferai une adresse à la nation demain soir, en direct de la Maison Blanche, à 21h00», a-t-il écrit mardi, ajoutant : «Ce fut une excellente année pour notre Pays, et LE MEILLEUR RESTE A VENIR!».

«Il parlera au pays de ses succès historiques cette année» et «lèvera un coin de voile sur certaines décisions à venir l'an prochain», a précisé sa porte-parole Karoline Leavitt sur Fox News, en indiquant que le discours porterait sur l'immigration et sur l'économie.

«j'ai peut-être créé la meilleure économie de l'histoire de notre pays»

L'allocution du président américain intervient alors que l'inquiétude monte dans la population quant à sa politique économique reposant en grande partie sur les droits de douane, ainsi que chez les Républicains, à moins d'un an des élections de mi-mandat.

Certains conservateurs ont appelé le président américain à se concentrer davantage sur les sujets domestiques.



Le vice-président JD Vance, qui était lui en Pennsylvanie mardi, a demandé aux Américains de faire preuve de patience, en rejetant la responsabilité de la vie chère sur le précédent président démocrate Joe Biden.

Les électeurs «savent que Rome ne s'est pas faite en un jour. Ils savent que ce que Joe Biden a cassé ne sera pas réparé en une semaine», a-t-il déclaré. «Nous devons persévérer. Nous devons continuer à travailler pour ramener de bons emplois et de l'argent aux Etats-Unis», a ajouté JD Vance.