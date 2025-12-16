États-Unis : Donald Trump annonce classer le fentanyl comme une «arme de destruction massive»

Depuis ce lundi 15 décembre, par le biais d’un décret présidentiel, le fentanyl est considéré comme une «arme de destruction massive» aux États-Unis. Une décision prise par Donald Trump qui a annoncé un durcissement de sa guerre contre le narcotrafic.

«Une arme de destruction massive», c’est par ces mots que Donald Trump a qualifié le fentanyl. Dans le cadre d’un durcissement de sa guerre contre le narcotrafic, le président des États-Unis a déclaré ce lundi depuis le Bureau ovale : «Avec le décret que je vais signer aujourd'hui, nous classons formellement le fentanyl comme une arme de destruction massive, ce qu'il est».

Le décret qui précise que ce puissant opioïde de synthèse responsable de nombreuses overdoses aux États-Unis «s'apparente davantage à une arme chimique qu'à un stupéfiant». Selon le site des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le nombre total de décès par overdose aux États-Unis en 2024 était de l'ordre de 80.000, dont près de 48.000 dus à des opioïdes de synthèse.

Mais pour Donald Trump, les chiffres seraient bien plus élevés : «Aucune bombe ne fait ce que (cette drogue) fait : 200.000 à 300.000 personnes meurent chaque année».

Lutter contre les réseaux criminels

Le locataire de la Maison Blanche voit en ce produit et en ceux qui l’acheminent une menace pour la sécurité nationale. «La fabrication et la distribution de fentanyl, principalement par le biais des réseaux criminels organisés, menacent notre sécurité nationale et alimentent l'anarchie», peut-on lire dans le décret en question.

Dans cette logique et pour lutter face à ces réseaux criminels, les États-Unis ont désigné en février dernier plusieurs cartels de la drogue comme «organisations terroristes étrangères». Parmi eux, les cartels du Mexique, qui, selon la DEA, l'agence antidrogue américaine, sont «au cœur» de la crise liée aux drogues de synthèse aux États-Unis.

De plus, le président Trump a également accru la pression sur certains pays comme le Venezuela en déployant un important dispositif naval et aérien dans les Caraïbes, même si selon les experts, ce pays n'est pas la principale source des drogues entrant aux États-Unis et ne produit pas de fentanyl.

Donald Trump a par ailleurs déclaré ce lundi que son gouvernement «envisageait» un assouplissement des restrictions fédérales sur la marijuana, en la reclassant comme une drogue moins dangereuse. «Beaucoup de gens souhaitent cette reclassification, parce qu'elle permettrait de mener d'énormes quantités de recherches qui ne peuvent pas être réalisées tant qu'il n'y a pas de reclassification», a-t-il affirmé.