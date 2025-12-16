Etats-Unis : les derniers centimes américains vendus aux enchères pour 16,7 millions de dollars

Les derniers centimes américains ont été produits le 12 novembre 2025. Ces pièces ont ensuite été vendues aux enchères et ont rapporté 16,7 millions de dollars.

Des centimes qui valent des millions. Le 12 novembre dernier, la production du penny, la pièce d'un centime de dollar, a été stoppée aux Etats-Unis. Les dernières pièces frappées ont ensuite été mises aux enchères par la maison de vente Stack's Bowers Galleries en Californie, et elles ont rapporté un beau petit pactole : 16,76 millions de dollars (14,2 millions d'euros).

La maison de vente aux enchères a vendu 232 lots de trois pièces chacun comprenant un penny 2025 de la Monnaie de Philadelphie, un penny en or 24 carats de la Monnaie de Philadelphie et un penny 2025-D de la Monnaie de Denver, rapporte ABC.

Chaque trio de pièces s'est vendu pour une valeur moyenne de plus de 72.000 dollars (environ 61.200 euros), et le dernier ensemble, le n° 232, s'est vendu pour 800.000 dollars (680.400 euros), car il comprenait les toutes dernières pièces de un cent en circulation de Philadelphie et de Denver et la dernière pièce d'un centime oméga en or.

le penny faisait perdre trop d'argent aux etats-UNis

Mis en circulation en 1793, le penny aura donc été produit pendant 232 ans, jusqu'au 12 novembre 2025. Les Etats-Unis ont pris la décision de mettre un terme à sa production pour des raisons financières puisque cette pièce d'un centime de dollar coûtait plus cher à produire que sa valeur faciale.

«Le penny joue depuis longtemps un rôle dans la vie quotidienne des Américains, des prémices du système économique jusqu'à aujourd'hui. Cependant, des facteurs économiques et industriels, combinés à l'évolution du comportement des consommateurs, ont rendu sa production non-viable», avait révélé le service de la Monnaie pour justifier cette décision.

«Au cours de la dernière décennie, le coût de production de chaque penny est passé de 1,42 centime à 3,69 centimes par penny», avait ajouté l'administration.

«Eliminons le gaspillage du budget de notre grande nation, même si c'est un centime par un centime», avait notamment lancé Donald Trump en février après avoir demandé l'arrêt de la production du penny.

Une décision qui pourrait bien donner des idées à d'autres pays, notamment la France qui pourrait supprimer les pièces d'un et deux centimes pour faire des économies.