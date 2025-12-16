«Ils ont littéralement mis des mots terribles dans ma bouche» : Donald Trump porte plainte contre la BBC pour diffamation et réclame 10 milliards de dollars

Après le montage trompeur d’un des discours du président américain, Donald Trump a déposé une plainte ce lundi 15 décembre, réclamant ainsi au minimum 10 milliards de dollars, même si la BBC s'est excusée et a reconnu les faits.

10 milliards de dollars. C’est la somme que Donald Trump réclame auprès de la BBC pour avoir réalisé un montage vidéo trompeur le mettant en scène. La plainte, déposée devant un tribunal fédéral à Miami par le président américain ce lundi, demande «des dommages et intérêts d'un montant minimum de 5 milliards de dollars» pour chacun des deux chefs d’accusation : diffamation et violation d'une loi de Floride sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales.

«Ils ont littéralement mis des mots terribles dans ma bouche», s'est plaint le dirigeant des États-Unis ce lundi devant la presse, reprochant au géant de l’audiovisuel britannique d’avoir déformé, dans un documentaire de son magazine d’information phare «Panorama», ses propos tenus le 6 janvier 2021 lors de l’attaque du Capitole. L’extrait diffusé en octobre 2024, juste avant les présidentielles américaines, donnait l’impression que Donald Trump incitait ses soutiens à se rendre au Congrès pour «se battre comme des diables».

President Trump: "I'm suing the BBC for putting words in my mouth, literally...I guess they used AI or something...they actually put terrible words in my mouth having to do with January 6th that I didn't say." pic.twitter.com/cUwXqBq3Zd — CSPAN (@cspan) December 15, 2025

«La BBC, autrefois respectée et aujourd'hui discréditée, a diffamé le président Trump en modifiant intentionnellement, malicieusement et de manière trompeuse son discours dans le but flagrant d'interférer dans l'élection présidentielle de 2024», a dénoncé lundi un porte-parole des avocats du républicain contacté par l'AFP.

«La BBC a depuis longtemps l'habitude de tromper son public dans sa couverture du président Trump, au service de son programme politique de gauche», a-t-il ajouté.

Une lettre d’excuse qui n’a pas convaincu

Alors que la BBC a déjà été bousculée ces dernières années par plusieurs polémiques et scandales, cette affaire avait donc poussé à la démission son directeur général Tim Davie et sa patronne de l'information Deborah Turness.

Pour autant le président Trump paraissait prêt à régler la situation il y a moins d’un mois, en réclamant des excuses de la part du groupe audiovisuel public britannique, sous menace de leur réclamer un milliard de dollars. Le président de la BBC Samir Shah avait donc envoyé une lettre d'excuses à Donald Trump. Ce dernier a toutefois rejeté les accusations du président américain, et s'est dit déterminé à contester toute plainte pour diffamation.

Une réponse qui n’a pas satisfait le locataire de la Maison Blanche, qui dans sa plainte estime que malgré ses excuses, la BBC «n'a manifesté ni véritables remords pour ses agissements ni entrepris de réformes institutionnelles significatives afin d'empêcher de futurs abus journalistiques».

Le président américain a par ailleurs lancé ou menacé de lancer des plaintes contre plusieurs groupes de médias aux États-Unis, dont certains ont versé des sommes conséquentes pour mettre fin aux poursuites.