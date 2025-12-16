«La violence faute d’arguments» : une bagarre générale éclate entre plusieurs députées au parlement local de Mexico (vidéo)

Lors d'une assemblée parlementaire mexicaine, lundi 15 décembre, une altercation physique a éclaté entre plusieurs députées. La scène est rapidement devenue virale.

Insultes, bousculades, tirages de cheveux, coups... Une session au Congrès de la ville de Mexico (Mexique) a viré à la bagarre, ce lundi 15 décembre, devant les caméras de télévision qui retransmettaient la session en direct.

Le débat portait sur la réforme de l'agence nationale de transparence du pays (INAI), lorsque des députées du Parti d'action nationale (PAN), de droite, se sont approchées de la tribune principale afin de contester un supposé non-respect d’accords de la part du parti de gauche Morena, majoritaire dans ce Parlement local.

La vidéo de l'incident montre au moins cinq législatrices des deux partis se disputant violemment, avant de s'échanger des coups de coude, des gifles et se tirer les cheveux. Les élues de Morena tentaient de physiquement faire descendre leurs opposantes de l'estrade, malgré leur refus de bouger.

«Nous avons pris la parole pacifiquement, sans toucher personne, et la décision prise par le groupe législatif majoritaire et ses alliés a été de tenter de reprendre le contrôle du conseil par la violence», a expliqué Andres Atayde, un assistant des représentants du PAN, lors d'une conférence de presse après l'incident.

Une précédente altercation mémorable au Sénat

D’autres députés ont tenté de séparer les protagonistes, provoquant un chaos, tandis que le reste de l’assemblée observait ou filmait la scène avec leurs téléphones, entre rires et stupeur.

Daniela Alvarez, l'une des députées du PAN impliquées a déclaré aux journalistes : «Ce n’est pas seulement violent, c’est surtout lamentable que ce soit le groupe majoritaire qui gouverne aujourd’hui cette ville».

Après l'altercation, les députés de droite ont quitté l'hémicycle, tandis que la majorité a poursuivi le débat sans l'opposition, selon des informations publiées sur les réseaux sociaux.

«Ce qui nous inquiète beaucoup, c’est la manière dont l’opposition recourt systématiquement à la violence faute d’arguments, faute de pouvoir soutenir le débat», a affirmé plus tard Paulo Garcia, porte-parole de Morena, à la chaîne Milenio.

Ce n'est pas la première fois qu'une altercation de la sorte se produit au Mexique. En août dernier déjà, le Sénat avait déjà été le théâtre de violences quand Alejandro Moreno Cárdenas, chef du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), avait agressé le président du Sénat, Gerardo Fernández Noroña, du parti Morena, pendant que les sénateurs entonnaient l'hymne national. Cette altercation avait suivi un débat tendu sur la présence de forces armées étrangères au Mexique.