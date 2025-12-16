Renoncement au tout-électrique en 2035 : «le bon chemin», «une décision pragmatique», «une mauvaise nouvelle»... Les réactions fusent après la décision de l'UE

La Commission européenne a officiellement renoncé à imposer aux constructeurs automobiles de passer au tout-électrique en 2035. Une décision qui a suscité de nombreuses réactions, tant du côté des opposants que des partisans.

La Commission européenne a renoncé ce mardi 16 décembre à une mesure phare du «Pacte vert» : l'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique ou hybride à partir de 2035. Sous certaines conditions, les constructeurs automobiles pourront continuer à vendre une part limitée de ces véhicules après cette échéance, ce qui n'a pas manqué de faire réagir.

Directement impliqué dans cette décision, le commissaire européen Stéphane Séjourné est de ceux qui la saluent. Il a défendu un assouplissement qui permet selon lui d'adopter une approche «pragmatique» face aux difficultés rencontrées par l'industrie automobile.

L’automobile européenne était en danger de mort. Aujourd’hui, nous changeons le cours de l’histoire.



Avec de nouvelles flexibilités pour atteindre notre trajectoire de décarbonation à 2035 & la grande entrée du made-in-EU dans notre politique industrielle.



En détails 👇 pic.twitter.com/rpnXbZz1Kl — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) December 16, 2025

«Le cap de l'électrique reste l'objectif en soi, les flexibilités sont en réalité des réalités pragmatiques au vu de l'adhésion des consommateurs et de la difficulté des constructeurs à proposer sur le marché du 100% électrique pour 2035», a-t-il déclaré auprès de l'AFP.

La mesure a également été validée du côté de l'Elysée, puisqu'un conseiller d'Emmanuel Macron a déclaré : «Nous prenons acte et nous saluons les annonces de la Commission européenne sur l'automobile avec à notre sens un équilibre entre les flexibilités qui ont pu être demandées par certains» et les demandes françaises «de contreparties sur la préférence européenne et la production en Europe».

Un discours qui semble se heurter à la réaction de la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, qui avait dans un premier temps affirmé de son côté auprès de l'AFP que la France «regrett[ait] la flexibilité ouverte aux véhicules thermiques». Elle avait toutefois qualifié l'instauration d'une «préférence européenne» dans l'automobile d'«énorme victoire».

«Le bon chemin» selon Friedrich Merz

Volkswagen, premier constructeur automobile européen actuellement en perte de vitesse, se félicite d'une décision là encore jugée «pragmatique» et «saine sur le plan économique».

«L'ouverture du marché (à partir de 2035, NDLR) aux véhicules à moteur à combustion, avec une compensation des émissions, est [...] conforme aux conditions du marché», a estimé ce géant, qui avait poussé pour obtenir cet ajustement.

Le chancelier allemand, Friedrich Merz, faisait lui aussi partie des soutiens de ce projet. Ce mardi il a donc assuré que «davantage de neutralité technologique et de flexibilité» étaient «le bon chemin pour mieux concilier objectifs climatiques, réalités du marché, entreprises et emplois».

The EU Commission has bent to pressure from Germany and the car industry, taking the first steps to scrap the phase-out date for new petrol and diesel cars Climate-heating emissions from transport are rising, and air pollution kills too many each year No new polluting cars – more public transport



[image or embed] — Greenpeace EU (@greenpeace.eu) 16 décembre 2025 à 17:43

L'ONG Greenpeace, elle, a au contraire dénoncé une «mauvaise nouvelle pour le climat» et l'emploi en Europe, estimant qu'en continuant de miser sur les moteurs à combustion, les constructeurs européens allaient prendre encore plus de retard sur la Chine.

«La Commission européenne a cédé aux pression de l'Allemagne et de l'industrie automobile, a écrit l'ONG sur le réseau social Bluesky. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports augmentent et la pollution atmosphérique tue chaque année un nombre excessif de personnes.»