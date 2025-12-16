«Sea Baby» : 1.500 km de portée, missiles... Tout savoir sur ce drone qui a détruit un sous-marin russe

Un sous-marin russe a été détruit lundi par un drone ukrainien, a affirmé Kiev. L'opération aurait été menée par un «Sub Sea Baby», un drone naval régulièrement utilisé dans les eaux de la mer Noire par l'Ukraine depuis l'invasion russe en 2022.

Une opération qui fera date. L'Ukraine a affirmé lundi avoir attaqué un sous-marin russe amarré dans le port de Novorossiïsk en mer Noire, assurant lui avoir infligé des «dommages critiques». Une attaque réalisée à l'aide d'un drone naval : le «Sea Baby».

«Pour la première fois de l'Histoire, des drones sous-marins Sub Sea Baby ont fait exploser un sous-marin russe» de classe Kilo», ont annoncé les services de sécurité ukrainiens (SBU) sur leur compte Telegram. Et d'ajouter : «Le sous-marin russe touché «transportait quatre lanceurs de missiles de croisière Kalibr, que l'ennemi utilise pour frapper l'Ukraine.

D'une portée de 1.500 kilomètres, équipé d'une charge explosive améliorée montant jusqu'à 2 tonnes... Le Sea Baby («bébé de mer», en français) est un hors-bord sans pilote, dont les capacités et la précision se sont considérablement améliorées au cours du conflit.

СБУ вразила підводний човен рф у Новоросійську



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Employé pour la première fois dès 2023 contre le pont de Crimée, le Sea Baby peut aussi être équipé d'un lance-grenades thermobariques RPV-16, de missiles Vympel R-73, d'une tourelle téléopérée stabilisée avec suivi automatique pour l’autodéfense ou d'un lance-roquettes multiple de type Grad à dix tubes pour l’appui côtier.

La mer Noire, théâtre de guerre du sea baby

L'Ukraine avait déjà conduit des frappes en mer Noire contre des militaires russes, à l'aide de missiles et de drones, mais elle a cette fois-ci visé des cibles installées à plus de 500 kilomètres de ses côtes : une prouesse rendue possible par l'extension de la portée de ses Sea Baby.

Et les ports, dont celui de Novorossiïsk, semblent être la cible privilégiée des forces armées ukrainiennes pour mettre en action ses nouveaux drones. Situé près d'un important terminal pétrolier qui avait été forcé d'interrompre ses activités fin novembre après une attaque de drone naval, le port russe de Novorossiïsk est en effet une plaque tournante navale clé dans le conflit. Ce dernier se situe à 150 km au sud-est du pont de Kertch, qui relie la Russie à la Crimée occupée.