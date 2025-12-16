«Une mauvaise expérience voyageur» : un rat XXL s'invite à bord d'un avion avec 250 passagers à bord (vidéo)

Plus de 250 passagers se sont retrouvés bloqués à Aruba et à Bonaire (Caraïbes) le mercredi 10 décembre en raison de la présence d'un rat à bord d'un avion, a confirmé la compagnie aérienne.

Un passager surprise. Un Airbus A330 de la compagnie KLM à destination des Caraïbes a été immobilisé après la découverte d'un énorme rat dans l'appareil en plein vol, comme le montre une vidéo massivement relayée en ligne.

L'appareil avait décollé d'Amsterdam (Pays-Bas) pour vers Aruba, avec une escale prévue sur l'île de Bonaire, lorsque le rongeur a été repéré.

Dans une vidéo devenue virale, le rongeur grimpe le long du rail du rideau de toit, sous les cris de stupeur parmi les passagers. Survolant l'océan au moment de la découverte, le pilote n'a eu d'autre option que de poursuivre le vol normalement.

🐁✈️🇳🇱 Flight from Amsterdam to Aruba was forced to make an emergency landing due to a "stowaway"



It was a huge RAT that somehow managed to enter the plane at the airport pic.twitter.com/68OP16VEAM — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 14, 2025

«Les passagers sont restés calmes et le personnel a surveillé de près l'animal, qui ne s'est pas approché de la nourriture», a déclaré le porte-parole de la compagnie aérienne.

Des indemnisations prévues

Dès son arrivée, l'appareil a été mis hors service afin d'être entièrement nettoyé. «C’est déplorable pour les passagers qui ont dû vivre cela. C'est une situation inédite pour nous aussi. Je ne me souviens pas avoir vécu cela auparavant», a-t-elle ajouté.

Plus de 250 passagers attendant de voyager vers Bonaire ou de retourner à Amsterdam ont été logés sur place pour la nuit, tandis que KLM cherchait des vols alternatifs «dans les plus brefs délais».

«Il s’agit d’un incident tout à fait exceptionnel. La sécurité et le bien-être de nos passagers et de notre équipage sont toujours notre priorité absolue», a-t-elle ajouté au journal The Independent.

On ignore encore comment ce passager insolite a réussi à s'infiltrer dans l'avion, mais KLM a confirmé que les passagers peuvent demander une indemnisation par les voies habituelles.

Ce n'est pas la première fois que des nuisibles sont détectés à bord. En septembre dernier, un vol de la compagnie IndiGo Airlines reliant Kanpur à Delhi (Inde) a sombré dans le chaos après qu'un rat a été aperçu sautant dans la cabine. L'animal a été repéré avant le décollage de l'avion, permettant à l'équipage d'évacuer les 140 passagers. L'incident a occasionné un retard de trois heures.

Outre les risques sanitaires, les rongeurs peuvent ronger les câbles d'un avion, risquant de provoquer des dysfonctionnements ou accidents graves, à l'instar d'incendies.