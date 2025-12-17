27 km sous la mer, jusqu’à 400 m de profondeur : la Norvège creuse le tunnel routier de tous les records (vidéo)

Le projet Rogfast (Norvège) vise à relier plusieurs grandes villes du sud de la Norvège grâce au tunnel le plus long et le plus profond du monde. Sa mise en service est prévue pour 2033.

Un chantier exceptionnel. Le projet Rogaland Fixed Link, aussi appelé Rogfast, est une véritable prouesse de l'ingénierie norvégienne. A 392 mètres sous le niveau de la mer, quelque 27 kilomètres de route seront creusés entre la ville de Randaberg et Boknafjord.

Longeant la côte ouest du pays scandinave, ce tunnel deviendra le plus long tunnel routier sous-marin au monde et le tunnel le plus profond, atteignant une profondeur maximale de 392 mètres sous le niveau de la mer. Ce projet devance en matière de longueur le tunnel de Lærdal, actuel détenteur du record, également situé en Norvège, mais 2,5 kilomètres plus court que celui-ci.

Deux voies séparées permettront de circuler © Skanska

L'accessibilité à ce nouvel axe sera progressif. Il sera possible d'emprunter une première partie de ce tunnel composé de deux axes distincts, divisés en deux tubes différents, à partir de 2033. La fin totale du projet est estimée à 2050.

Comment ce nouvel axe promet une «croissance économique certaine»

L'objectif de ce tunnel sous-marin, comme l'expliquent les entreprises associées Skanska et Hexagon, est de faciliter le transport entre plusieurs villes importantes de la région sud du pays. Plus précisément, «le tunnel renforcera les connexions entre des communautés norvégiennes vitales en matière de commerce d'huile et de gaz, conduisant à une croissance économique certaine».

Grâce à ce nouvel axe, qui complètera la route européenne nommée E39, les liaisons par ferry et les détours automobiles seront évités. «Circuler en Norvège prend beaucoup de temps. Cela doit être efficace. C'est pourquoi il est nécessaire que nous disposions de routes de qualité», explique le porte-parole du constructeur Hexagon, conscient des difficultés posées par la disposition naturelle du pays norvégien, constitué d'un total de 50.000 îles.

Cutting-edge tech in Europe! Hexagon’s precision solutions guide Rogfast, the world’s longest and deepest subsea road tunnel in Norway, controlling alignment of the 2 tunnel fronts and ensuring they meet within <5 cm tolerance in 400 m below sea level.pic.twitter.com/qWruSaWBGW — Guillaume (@guillaume_acc) December 14, 2025

Grâce à ce projet, Hexagon et Skanska promettent de réduire de moitié le temps de déplacement entre certaines grandes villes : Randaberg, Bojnafjord et Kvitsoy, qui sera accessible via une bretelle.