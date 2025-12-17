Attentat de Sydney : la police inculpe l'assaillant encore en vie pour terrorisme et quinze meurtres

La police australienne a inculpé ce mercredi Naveed Akram, l'auteur présumé de l'attentat de la plage de Bondi, à Sydney, pour terrorisme, quinze meurtres et une série d'autres crimes après la pire fusillade que le pays ait connue depuis des décennies, perpétrée dimanche 14 décembre.

Naveed Akram, un des auteurs présumés de l’attentat terroriste de la plage de Bondi, à Sydney, a été inculpé ce mercredi pour 15 meurtres et une série d'autres crimes après la pire fusillade que le pays ait connue depuis des décennies. Celui-ci a été grièvement blessé par la police pendant la fusillade dimanche et les médias locaux ont rapporté qu'il était sorti du coma mardi soir. Son père, avec lequel il avait mené l'assaut, Sajid Akram, a été abattu lors de l'attaque.

«La police soutiendra devant le tribunal que cet homme, Naveed Akram, a commis des actes qui ont causé la mort, des blessures graves et mis des vies en danger afin de promouvoir une cause religieuse et de semer la peur au sein d'une communauté», a déclaré la police de Nouvelle-Galles du Sud.

40 chefs d’accusation

Selon les autorités, Sajid et Naveed Akram ont ouvert le feu à au moins 40 reprises dimanche soir, pendant une dizaine de minutes, sur une foule rassemblée sur la plage de Bondi pour la fête juive de Hanouka, faisant au moins 15 morts et des dizaines de blessés.

La police a déclaré mercredi l'avoir inculpé de 40 chefs d'accusation, notamment pour avoir causé des lésions corporelles graves à une personne avec intention de la tuer, ainsi que pour avoir affiché publiquement le symbole d'une organisation terroriste interdite.

Dans leur véhicule retrouvé près de la plage de Bondi se trouvaient deux drapeaux de l'Etat islamique et des engins explosifs improvisés, a indiqué la police. Naveed Akram est toujours hospitalisé et devait comparaître devant le tribunal par liaison vidéo mercredi, a déclaré la police.