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«Elle était très attachée à lui» : un chien reste auprès de son maître abattu lors de l’attentat à Sydney (vidéo)

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Lors de l’attentat antisémite survenu dimanche soir sur la plage de Bondi, à Sydney, un chien est resté auprès de son maître mortellement touché par balles. L’homme se trouvait sur les lieux avec sa femme lorsque la fusillade a éclaté.  

Elle est restée auprès de lui jusqu'au bout. Dimanche soir à Sydney, un homme a été mortellement touché lors de l'attentat antisémite survenu pendant les célébrations de la fête juive de Hanouka, tuant 15 personnes et faisant plusieurs blessés. 

L'homme se trouvait sur les lieux avec sa femme et leurs deux chiens lorsqu’il a été atteint. Le couple ne participait pas aux célébrations et se promenait simplement en bord de mer au moment des faits. 

«Elle était très attachée à lui.» La phrase est revenue après l’attaque pour décrire le comportement de l’un des chiens du couple. Dans les minutes qui ont suivi la fusillade, une vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. On y voit l’animal, nommé Maui, resté à proximité du corps sans vie de son maître, sans s’éloigner malgré le chaos.

«Ils n’étaient que des gens qui promenaient leurs chiens lors d’une magnifique soirée dominicale», a indiqué Anne-Marie Curry, responsable de l’association australienne Arthur and Co. Pet Detectives.

Les images diffusées montrent également que le chien se trouvait à courte distance de l’un des tireurs. D’autres séquences, filmées plus tard, la montrent errant dans un parc voisin, visiblement désorientée, avant de revenir sur les lieux de l’attaque.

«Il existe d’autres images où l’on voit Maui se tenir à proximité de plusieurs victimes», a précisé Anne-Marie Curry. «Elle se trouvait directement dans la ligne de tir.»

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Après la diffusion de la vidéo, une opération de recherche a été lancée à Sydney afin de retrouver l’animal, susceptible de se perdre dans la confusion. Habitants et associations de protection animale se sont mobilisés.

Maui a finalement été retrouvée saine et sauve et remise à la veuve de la victime. Le second chien du couple, un petit caniche blanc, a également survécu.

SydneyChienattentats

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