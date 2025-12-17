«En cas de bouchons importants» : ce pays frontalier de la France va rembourser le péage

À partir du 1er juin 2026, certains péages autoroutiers, situés à la frontière française, seront partiellement ou intégralement remboursés en cas de chantiers ou d’embouteillages impactant fortement la circulation.

C’est une mesure qui pourrait bien changer le quotidien des automobilistes. Au retour de vacances ou même pour aller au travail, certains trajets peuvent paraître interminables où bouchons et ralentissements sont devenus monnaie courante. Mais bientôt, certains usagers de la route pourraient bénéficier d’un tout nouvel avantage pour compenser ces désagréments.

Chez nos voisins transalpins, les automobilistes italiens pourront désormais demander le remboursement de leurs péages en cas de bouchons très importants ou de ralentissements liés à des travaux routiers. Inédite en Europe, cette mesure adoptée le 2 décembre par la résolution numéro 211/2025 de l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) devrait rentrer en vigueur à partir de juin 2026 et en décembre 2026 pour les tronçons gérés par plusieurs sociétés.

Pour Matteo Salvini, le ministre des Transports italien, il s’agirait d’une décision qui tombe sous le sens vu que les automobilistes paient pour un service, rapporte Autoplus. Un avis partagé par l’ART qui estime que le tarif plein ne peut être exigé lorsque la qualité du service ne peut pas être assurée de manière optimale.

Une mesure bien encadrée

Mais ce nouveau dispositif s’accompagne de règles précises définissant les conditions d’indemnisation des automobilistes. Dans le cas où le trafic est perturbé par un chantier, le remboursement interviendra selon la distance parcourue.

Pour les trajets inférieurs à 30 kilomètres, le remboursement sera automatique. En revanche, pour ceux compris entre 30 et 50 kilomètres, il faudra avoir perdu au moins 10 minutes sur leur temps de trajets. Au-delà de 50 kilomètres, le seuil est fixé à 15 minutes de retard.

En cas d’embouteillages dus à d’autres cas, les modalités seront différentes. L’indemnisation s’élèvera à 50% si le trafic est bloqué entre une heure et deux heures, puis 75% pour une durée entre deux et trois heures. Au-delà de trois heures, le dédommagement sera intégral.

Seule exception à ce dispositif d’indemnisation : les travaux d’urgence liés à des accidents, à des épisodes météorologiques violents ou à des interventions des services de secours, n’entrent pas dans le mécanisme de compensation.

Les réclamations s’effectueront via une application regroupant l’ensemble des concessionnaires autoroutiers italiens. À noter que le montant doit être supérieur à 10 centimes pour être éligible à une indemnité.