Etats-Unis : Donald Trump ordonne un «blocus total» contre les pétroliers se rendant ou partant du Venezuela

Ce mardi, Donald Trump a annoncé un «blocus total» contre les pétroliers sous sanctions, se rendant ou partant du Venezuela. Cette décision intervient en pleine crise entre les deux pays.

Les États-Unis renforcent la pression sur Caracas. Donald Trump a annoncé mardi, un «blocus total» contre les pétroliers sous sanctions, se rendant ou partant du Venezuela. «Aujourd'hui, j'ordonne un blocus total et complet de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela», a écrit le président américain, sur son réseau Truth Social.

Et pour cause : le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro utilise le pétrole pour financer «le narcoterrorisme, la traite d'êtres humains, les meurtres et les enlèvements», a justifié Donald Trump. Il a également affirmé que «le régime vénézuélien avait été désigné comme une organisation terroriste internationale» par son administration.

Des annonces auxquelles Caracas a répondu, en les qualifiant de «menace grotesque».

«Le président des États-Unis tente d'imposer de manière absolument irrationnelle un prétendu blocus naval militaire au Venezuela dans le but de voler les richesses qui appartiennent à notre patrie», a rétorqué le gouvernement vénézuélien dans un communiqué.

Saisie d'un pétrolier à destination de Cuba la semaine dernière

L'annonce de blocus par Donald Trump survient alors que les ministres américains de la Défense et des Affaires étrangères ont défendu mardi au Congrès les frappes menées contre des embarcations soupçonnées de narcotrafic dans les Caraïbes.

La semaine dernière, les forces américaines ont saisi en mer des Caraïbes un pétrolier à destination de Cuba, le Skipper. Le navire transportait entre un et deux millions de barils de brut vénézuélien, selon les sources, pour une valeur de 50 à 100 millions de dollars.

Selon Washington, le navire était sous sanctions américaines depuis 2022 pour des liens présumés avec le Corps des Gardiens de la Révolution islamique iranienne et le Hezbollah libanais.

D'après la Maison Blanche, les États-Unis entendent «saisir le pétrole» du Skipper, reconnaissant cependant que cela posait des questions juridiques.

Le déploiement américain «ne fera que s'accroître»

L'administration Trump accuse Nicolas Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic. L'intéressé dément catégoriquement, affirmant que Washington cherche à le renverser pour s'emparer du pétrole vénézuélien, la principale ressource de son pays.

Les États-Unis ont déployé depuis cet été un important dispositif militaire dans les Caraïbes, et bombardé des embarcations en provenance du Venezuela au nom de la lutte contre le narcotrafic, des opérations à la légalité mise en doute par les experts.

«Le Venezuela est entièrement encerclé par la plus grande armada jamais assemblée dans l'histoire de l'Amérique du Sud», a affirmé Donald Trump.

Le déploiement américain «ne fera que s'accroître, et le choc qu'ils subiront sera sans précédent, jusqu'à ce qu'ils rendent aux États-Unis d'Amérique le pétrole, les terres et les autres actifs qu'ils nous ont précédemment volés», a ajouté le président américain, qui a toujours maintenu le flou sur la possibilité d'une intervention terrestre sur le sol vénézuélien.