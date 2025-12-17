Etats-Unis : une journaliste et son mari retrouvés morts à leur domicile, leur enfant de 3 ans indemne

La journaliste sportive américaine Christina Chambers et son mari ont été retrouvés morts à leur domicile, dans l’État de l’Alabama. Les autorités privilégient la piste d’un meurtre suivi d’un suicide.

Un drame en Alabama. La journaliste sportive américaine Christina Chambers et son mari ont été retrouvés morts à leur domicile tandis que leur fils de 3 ans a été découvert indemne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

La découverte a été faite mardi 16 décembre, peu après 9h du matin, par un membre de la famille, d'après People. À l’arrivée des secours, mari et femme étaient déjà morts. Tous deux présentaient des blessures par balles, a précisé le département de police de Hoover dans un communiqué.

We are absolutely heartbroken to share this news. We have confirmed former WBRC sports reporter Christina Chambers is one of the two people found dead in a Hoover home Tuesday morning. 💔 Please keep their family and your WBRC family in your thoughts as we navigate this loss.… pic.twitter.com/65s2dIAGes — WBRC 6 News (@WBRCnews) December 16, 2025

un «meurtre suivi d’un suicide»

Les autorités privilégient la piste d’un «meurtre suivi d’un suicide». La police a indiqué qu’aucune menace pour le public n’avait été identifiée et que l’enquête se poursuivait afin de déterminer précisément les circonstances du drame.

Plusieurs hommages ont été rendus dans les heures qui ont suivi. «Elle était l’une des personnes les plus douces et aimantes que je connaisse», a confié Jeh Jeh Pruitt, présentateur de WBRC 6 News. Il a salué son engagement, sa passion pour le sport et son attachement à son fils, adressant ses pensées à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de ses collègues.

La sénatrice de l’État de l’Alabama, Katie Boyd Britt, a également réagi sur le réseau social X, exprimant ses condoléances à la famille, aux amis et aux proches de la journaliste.