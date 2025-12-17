L'employé d'une crèche réputée confond de la Javel avec de l'eau, plusieurs enfants intoxiqués

Une garderie réputée de New York (États-Unis) a fermé ses portes pour une durée indéterminée après qu'un employé a accidentellement servi une solution contenant de l’eau de Javel aux enfants en octobre dernier.

Une affaire embarrassante. Moins d'un an après l'inculpation de trois anciens employés pour maltraitance, un nouveau scandale a éclaté à la prestigieuse crèche new-yorkaise Bright Horizons (États-Unis) le 27 octobre dernier, a rapporté le magazine People.

En voulant remplir un pichet d’eau pour les enfants, un membre du personnel a confondu le distributeur classique avec celui contenant une solution nettoyante diluée, préparée quotidiennement pour désinfecter les jouets. Ce dernier contenait notamment «une petite quantité d’eau de Javel».

L'incident a été découvert lorsqu'un enseignant, après avoir servi les enfants, a lui-même bu l'«eau». Il a immédiatement contacté le centre antipoison en remarquant l'erreur.

«La sécurité des enfants n’est pas leur priorité»

«Pour moi, c’est choquant. Dans une crèche, tout doit être organisé de manière qu’aucune substance toxique ne se trouve à proximité d’une source d’eau pour les enfants», a déclaré Erin O’Connor, directrice du programme d’éducation préscolaire de l’université de New York.

«J’ai l’impression que la sécurité des enfants n’est pas leur priorité. Ils semblent davantage préoccupés par leur image, par la façon dont ils dissimulent leurs erreurs», a-t-elle ajouté.

Daycare Center 'Mistakenly' Served Bleach Solution to Children, Months After 3 Employees Were Charged with Alleged Abuse https://t.co/bhABLSeBnN — People (@people) December 14, 2025

De son côté, un porte-parole de l'établissement de renom a assuré que «la sécurité et le bien-être des enfants dont nous avons la charge sont notre priorité absolue».

Le ministère de la Santé a confirmé par courriel la fermeture indéfinie de la crèche, indiquant que celle-ci avait «exposé des enfants à un produit chimique toxique».

Un père de famille a déclaré à CBS News avoir emmené sa fille à l’hôpital, mais la garderie a indiqué que ce n'était pas nécessaire. «Une erreur a été commise et la présenter comme plus grave serait trompeur. Il n'y a vraiment rien de plus à dire», a-t-elle poursuivi.

un scandale de plus

«Ils auraient dû se comporter de manière irréprochable. C'est difficile à croire qu'une telle erreur ait pu se produire, surtout après le premier incident», a estimé une mère.

En effet, cet incident est survenu quelques mois seulement après l'inculpation d'Evelyn Vargas, Shakia Henley et Latia Townes, trois employés de la crèche accusés d'avoir maltraité neuf enfants âgés d'1 à 2 ans.

Ils auraient traîné un enfant par les cheveux, mis du ruban adhésif sur la bouche d'un autre, attaché certains à des chaises, frappées des enfants à la tête avec une bouteille en métal, etc.

Les responsables de l'établissement devront comparaître lors d'une audience administrative afin de déterminer la fermeture définitive du lieu ou non. Les autorités sanitaires ont également précisé que le centre devra également mettre à jour ses protocoles sanitaires.