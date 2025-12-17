Mort de Matthew Perry : le médecin Mark Chavez assigné à résidence

Mark Chavez, un médecin de Los Angeles qui a fourni de la kétamine à l'acteur Matthew Perry («Friends») dans les mois qui ont précédé sa mort en 2023, a été condamné mardi à huit mois d'assignation à résidence.

Après le Dr. Salvador Plasencia, condamné précédemment à 30 mois de prison, c'est au tour de son ancien confrère, Mark Chavez, d'être fixé sur son sort. Figurant parmi les cinq suspects impliqués dans le décès survenu en octobre 2023 de Matthew Perry, star de la série «Friends», il a été condamné mardi par un tribunal californien à huit mois d'assignation à résidence ainsi qu'à 300 heures de travaux d'intérêt général.

Cet ancien médecin, reconverti en chauffeur Uber après avoir renoncé à son droit d'exercer, a fourni la kétamine, anesthésiant légal parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, à Salvador Plasencia, le principal médecin responsable du drame.

Pour obtenir régulièrement ce psychotrope, Mark Chavez aurait falsifié des ordonnances et documents médicaux auprès de fournisseurs officiels. Il l'aurait ensuite fourni au Dr. Salvador Plasencia, qui l'aurait vendu et administré à l'interprète de Chandler Bing. L'acteur avait évoqué ses problèmes d'addiction dans ses mémoires, intitulés «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing».

En proie à une dépression, Matthew Perry est décédé le 28 octobre 2023, à l'âge de 54 ans, d'une noyade accidentelle provoquée par les effets aigus de la kétamine.

Selon les documents judiciaires, Mark Chavez savait que son confrère injectait le produit au comédien dans des conditions dangereuses, le réprimandant notamment pour son manque de professionnalisme, après qu'il l'aurait piqué dans une voiture sur le parking d'un aquarium à Long Beach, en Californie (États-Unis).

Un témoignage clé contre son ancien complice

Après son inculpation, Mark Chavez avait fini par plaider coupable de «complot en vue de distribuer de la kétamine». Il risquait jusqu’à 10 ans de prison.

L'assistant personnel du comédien, Kenneth Iwamasa, encourt de son côté jusqu’à 15 ans de prison pour avoir administré les trois dernières doses le jour de sa mort, et Erik Flemming, un dealer de drogue ayant servi d'intermédiaire, risque jusqu'à 25 ans d'incarcération. Ils ont également reconnu leur implication.

Jasveen Sangha, surnommé la «reine de la kétamine», s'expose, quant à elle, à 65 ans de réclusion pour avoir fourni la dose létale. Sa peine sera prononcée le 25 février prochain.

Le Dr Salvador Plasencia a quant à lui déjà été condamné à 30 mois de prison pour avoir illégalement vendu de la kétamine à Matthew Perry un mois avant sa mort.