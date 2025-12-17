Transports publics : ces 5 grandes villes où l’abonnement est plus cher qu’à Paris

Le prix du forfait Navigo ne cesse de grimper. Il y a quelques semaines, le nouveau prix de ce sésame parisien, de 90,80 euros mensuels, a été annoncé par Île de France Mobilité. Un prix qui, malgré son augmentation, reste moins important que dans d'autres grandes villes. Voici les 5 grandes villes où l’abonnement est plus cher qu’à Paris.

Il n'y a pas qu'à Paris où le métro peut coûter cher. Au moment d'annoncer la hausse des prix du Passe Navigo, le 6 décembre dernier, Île-de-France Mobilité écrivait : «Pour comparer, il faut aller voir chez les voisins. Dans beaucoup de métropoles, les prix sont plus importants qu'en Île-de-France». Singapour, Toronto ou encore Londres, voici cinq villes mondiales où le transport sous-terrain est moins abordable qu'au sein de la capitale française, selon une comparaison de Metro Magazine.

Singapour (81 euros mensuels)

© Isolterma Group

Singapour est l'une des villes dotées du meilleur service de transport public au monde. Mais celui-ci, appelé SMRT, Singapore Mass Rapid Transit, n'est pas sans un coût important pour ses utilisateurs. Chaque mois, il faut débourser 123 dollars singapouriens (81 euros) pour utiliser ce service constitué de 4 lignes et 102 stations. Un réseau qui accueille chaque jour 2,6 millions de voyageurs.

Melbourne (97 euros mensuels)

© Metro Trains Melbourne

Moins emprunté que son équivalent singapourien, le métro de Melbourne permet à pas moins de 815.000 usagers de réaliser leurs déplacements quotidiens. Avec une quinzaine de lignes et près de 218 stations desservies, pour un total de 869 kilomètres de rail, il s'agit du plus grand réseau océanien. Pour l'utiliser, les Australiens doivent s'acquitter d'un paiement mensuel de 172 dollars australiens (97 euros).

Toronto (99 euros mensuels)

© Infrastructures Ontario

En Amérique du Nord, plus précisément à Toronto, le métro peut également représenter un coût important pour les citadins. Entré en service dès 1954, le métro de la ville canadienne est composé de trois lignes principales, souterraines et d'une ligne légère, essentiellement en surface, pour un total de 87 stations. Pour l'utiliser, les Torontois doivent compter sur une dépense de 160 dollars canadiens (99 euros) par mois.

New York (108 euros mensuels)

© REUTERS / Shannon Stapleton

Toujours en Amérique du Nord, le métro de New York, pourtant réputé pour son vieil âge (entré en service en 1904) voire son côté vétuste, est également l'un des plus chers pour ses utilisateurs, avec un prix d'accès de 127 dollars (108 euros) mensuels. Ce réseau peut néanmoins compter sur sa grande diversité : New York est la ville la mieux desservie en nombre de lignes, avec un total de 24 trajets différents au sein de la ville.

Londres (231 euros mensuels)

Le métro londonien est surnommé «The Tube» en référence à sa forme © Siemens

La ville la plus chère en matière de transport en commun reste, de loin, la capitale britannique. Avec un abonnement mensuel appelé «oyster card» estimée à 203 livres (231 euros) mensuels, pour l'ensemble des zones de la ville, Londres est la ville la moins abordable en la matière. Comme le rapporte Metro Magazine, ce coût exorbitant revient en moyenne, pour les habitants de la ville, à 7,4% des revenus perçus par les usagers.