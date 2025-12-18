Attentat de Sydney : «reclus», «discrets»... Le troublant séjour aux Philippines du père et du fils terroristes avant leur passage à l'acte

Peu de temps avant l'attentat de Bondi (Australie), les deux assaillants ont effectué un long séjour aux Philippines. Ce jeudi, le personnel de l'hôtel dans lequel ils ont séjourné a donné des détails sur leur comportement.

Ils ont marqué les esprits. Avant leur passage à l'acte, dimanche, le père et son fils qui ont mené l'attentat antisémite sur la plage de Bondi à Sydney (Australie) se sont retranchés pendant plusieurs semaines dans un hôtel de Davao aux Philippines. Ce jeudi, le personnel de l'établissement a donné des détails sur leur séjour, auprès de l'AFP.

Des éléments nouveaux alors que la police australienne a inculpé, mercredi, Naveed Akram, 24 ans, de terrorisme et 15 meurtres perpétrés dimanche en pleine célébration de la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi. Son père, Sajid Akram, 50 ans, a, lui, été tué par la police.

«ils n'étaient pas aussi sociables que les autres étrangers»

Les autorités philippines ont reconnu mardi, que les deux hommes avaient séjourné dans le pays peu avant l'attentat, du 1ᵉʳ au 28 novembre.

Ils se sont enregistrés le jour de leur arrivée dans l'archipel au GV Hotel de la ville de Davao, sur l'île méridionale de Mindanao, payant 930 pesos par nuit (environ 13,50 euros) pour la petite chambre 315, meublée de deux lits simples.

Selon Angelica Ytang, réceptionniste de nuit, «ils n'étaient pas aussi sociables que les autres étrangers, qui discutent généralement avec moi», a-t-elle confié. Ses seules interactions furent avec Naveed, tandis que le père «baissait toujours les yeux», a-t-elle précisé.

La jeune femme de 20 ans a également indiqué que le duo, qui restait discret et n'a pas dévoilé les raisons de son séjour dans la ville, ne faisait que de rares sorties hors de l'hôtel, généralement le matin, et «ne restait pas longtemps dehors».

La sortie «la plus longue observée a été d'environ une heure», a-t-elle confié. Elle se rappelle qu'ils sont partis un jour à la recherche de durians, un fruit épineux et à l'odeur fétide, recherché en Asie.

«Ils m'ont demandé : "Où peut-on acheter des durians ?"», se rappelle la réceptionniste, précisant que leur quête avait été infructueuse. Mais quand leurs visages sont apparus au bulletin d'informations, le personnel du GV Hotel a immédiatement reconnu les deux hommes.

Ram Ligod, qui nettoyait leur chambre, a rapporté que Naveed avait les cheveux longs pendant son séjour.

Une caution laissée en pourboire

Angelica Ytang se souvient également que le duo avait oublié de récupérer sa caution à la fin du séjour.

«Le fils l'a prise, puis le père m'a dit de la garder», a-t-elle déclaré. «Ils étaient gentils. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils étaient comme ça».

Les Philippines ont démenti mercredi abriter des camps d'entraînement jihadistes, après la publication d'informations selon lesquelles les auteurs de la tuerie de la plage de Bondi à Sydney auraient été formés dans un tel camp.

En 2014, Manille a signé un pacte de paix avec le Front islamique de libération Moro, le plus grand groupe rebelle du pays, qui a mis fin à sa rébellion armée meurtrière démarrée dans les années 1970 dans le sud des Philippines.

Mais de petits groupes de combattants islamistes, opposés à l'accord de paix, subsistent sur l'île de Mindanao.