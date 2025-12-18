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Bruxelles : une manifestation organisée ce jeudi pour dénoncer l'accord de libre-échange UE-Mercosur

Les responsables syndicaux alertent également sur le risque d’un durcissement du mouvement en l’absence de réponses concrètes. [©Stéphanie LECOCQ/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Les syndicats agricoles appellent à une mobilisation d’ampleur cette semaine contre la politique agricole européenne. Une manifestation est prévue jeudi à Bruxelles, notamment pour dénoncer la réforme de la politique agricole commune et l’accord de libre-échange avec le Mercosur.

A l'appel des syndicats agricoles, une mobilisation doit avoir lieu ce jeudi 18 décembre à Bruxelles. Ce rassemblement sera l'occasion, pour les agriculteurs venus de plusieurs pays européens, de dénoncer la réforme de la politique agricole commune (PAC) et le projet d’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur.

Selon l’alliance FNSEA–Jeunes Agriculteurs (JA), jusqu’à 10.000 manifestants sont attendus à Bruxelles, dont environ 4.000 Français, aux côtés de délégations venues des 27 États membres. Ceux qui ne feront pas le déplacement sont appelés à se mobiliser localement. Des actions sont prévues dans plusieurs territoires, notamment à Bordeaux, où les Jeunes Agriculteurs annoncent une mobilisation jeudi en fin d’après-midi à la Cité du Vin.

une enveloppe en baisse de 20%

Pour les syndicats, la crise sanitaire ne doit pas masquer les problèmes de fond auxquels l’agriculture est confrontée. Ils pointent notamment la future PAC pour la période 2028-2034. La proposition de la Commission européenne prévoit une enveloppe en baisse de 20%, intégrée dans un budget européen plus global, une orientation jugée inacceptable par les organisations agricoles.

Les responsables syndicaux alertent également sur le risque d’un durcissement du mouvement en l’absence de réponses concrètes. Des actions de plus longue durée, voire des blocages, ne sont pas exclus dans les prochaines semaines.

Au-delà de l'événement du jour, les organisations agricoles ont également appelé à des actions en France, où la gestion de la crise sanitaire touchant l’élevage bovin continue de susciter de vives critiques. 

La veille du rassemblement prévu ce jeudi, soit mercredi 17 décembre, les syndicats membres de Via Campesina, dont la Confédération paysanne, avaient appelé à une mobilisation à Liège, avec des tracteurs, pour dénoncer l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. Ils ont estimé que ce projet pourrait fragiliser davantage les filières agricoles européennes.

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La Confédération paysanne indique par ailleurs rester fortement mobilisée sur la stratégie française de lutte contre la dermatose bovine et n’exclut pas de nouvelles actions sur le territoire national.

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