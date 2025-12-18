Disparu depuis 1942 le Tonnant, sous-marin français, a été retrouvé au large de l'Espagne

L'épave d'un sous-marin français disparu en 1942 a été retrouvée au large des côtes espagnoles. Le Tonnant avait été sabordé après des bombardements au Maroc.

Fuyant les bombardements alliés américains, le Tonnant avait disparu en mer le 15 novembre 1942, au beau milieu de la Seconde guerre mondiale. 83 ans plus tard, le 11 novembre dernier, une équipe franco-espagnole de chercheurs a retrouvé l'épave de ce sous-marin, au large de Cadix (Espagne).

Les recherches, menées conjointement par les universités de Brest (Finistère) et Cadix, ont notamment été guidées par les informations répertoriées dans les carnets de bord de plusieurs marins, dont celui du lieutenant de vaisseau, Antoine Corre.

Au matin du 8 novembre 1942, le Tonnant avait été pris dans l'opération Torch, au Maroc. Celle-ci, organisée par les Alliés américains et anglais, prévoyait un débarquement en Afrique du Nord. Sachant que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie relevaient à l'époque de l'autorité de Vichy, des combats s'étaient donc engagés avec la marine française présente dans la région.

Le Tonnant, à quai à Casablanca, s'était notamment lancé dans un combat déséquilibré contre un porte-avions américain, alors qu'il ne disposait lui-même que de quatre torpilles. Auprès de 20 minutes, le professeur Erwan L'her, de l'université de Bretagne occidentale (UBO), a expliqué que le bombardement initial avait fait huit victimes à bord du sous-marin, «dont le commandant Paumier».

Antoine Corre avait donc pris le commandement du vaisseau, touché par plusieurs grenades. Ayant reçu l'ordre de rallier Toulon, il avait toutefois décidé de débarquer l'équipage avant de saborder le Tonnant au large des côtes espagnoles.

L'épave détectée à 53m de profondeur

Dans son carnet, le commandant de bord avait indiqué le moment de son départ mais aussi le cap emprunté et son heure d'arrivée. Des données précieuses qui ont permis aux chercheurs de déterminer une «localisation théorique» qu'il a fallu «petit à petit affinée».

Dans un premier temps, les plongées dans l'estuaire du Guadalquivir n'ont rien donné, notamment parce que l'eau était trouble, selon Erwan L'Her. Heureusement, l'université de Cadix disposait d'un sondeur multifaisceaux, qui a permis de distinguer la silhouette d'un sous-marin gisant à 53 mètres de profondeur.

Forte de ce succès, l'équipe d'Erwan L'Her cherche désormais à retrouver d'autres épaves de submersible, notamment deux autres bâtiments de même classe, eux aussi présents à Casablanca en 1942. Plus de 110 personnes sont mortes lors de leur destruction, le 11 et le 13 novembre.