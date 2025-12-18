Guerre en Ukraine : «AIM-9 Sidewinder», ce que l’on sait sur ce missile décrit comme le plus performant de tous les temps

L’Allemagne a annoncé son intention de fournir à l’Ukraine des missiles AIM-9 Sidewinder, décrits comme «les missiles les plus performants de tous les temps» dans le cadre de son plan de soutien face à l’invasion russe.

Un missile «ultra-performant». En soutien de l’Ukraine depuis 2022 et le début de l’invasion russe, l’Allemagne a annoncé ce jeudi la future livraison à Kiev d’un «grand nombre» de missiles AIM-9 Sidewinder, selon l’agence nationale de presse Ukrinform. Ces armes de fabrication américaine sont réputées très efficaces pour abattre les appareils d'aviation ou drones ennemis.

un outil parfaitement adapté

Décrit comme «le missile le plus performant de tous les temps», l’AIM-9 Sidewinder est un missile américain à courte portée, en service dans la Bundeswehr depuis de nombreuses années. Développés en 1950, ces missiles, d’une valeur de 100.000 dollars pour les unités les plus anciennes, auraient fini par être mis hors service par Berlin et connaîtront une deuxième vie dans l’armée ukrainienne.

Long de 3 mètres avec une portée de 20 kilomètres et une vitesse maximale de Mach 3, environ 3.700 km/h, en fonction des versions, ce missile, malgré son âge avancé, est réputé pour être très efficace pour détruire les chasseurs, les hélicoptères et les drones ennemis grâce à son guidage infrarouge et une ogive d’environ 10 kg, ce qui en fait un outil parfaitement adapté pour répondre aux besoins de l’armée ukrainienne.

Initialement développés comme des missiles air-air, donc portés sur des avions, les premiers exemplaires des Sidewinder livrés à l’Ukraine par les Etats-Unis ont été adaptés en missiles sol-air pour répondre aux besoins de leur défense aérienne. À l’origine, les AIM-9 devaient être installés sur les avions de chasse F-16 ou Eurofighter Typhoon.

«Plan de soutien»

«Nous fournirons un grand nombre de missiles Sidewinder provenant de nos propres stocks afin de renforcer la défense aérienne de l’Ukraine», dans le cadre du «plan de soutien», a affirmé Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense en visioconférence lors de la 32e réunion du groupe de contact sur la défense de l’Ukraine.

Boris Pistorius s’est également félicité d’avoir déjà œuvré, en 2025, à la défense aérienne de Kiev grâce à «la livraison de deux systèmes Patriot promis en août (…) et la livraison du neuvième système Iris-T».