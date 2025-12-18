Guerre en Ukraine : Donald Trump presse Kiev de «bouger rapidement» dans les négociations

Alors que de nouvelles négociations sont prévues ce week-end concernant la fin du conflit en Ukraine, Donald Trump a pressé Kiev de se «bouger rapidement» sur un plan de paix.

Le président américain Donald Trump a exhorté, ce jeudi 18 décembre, l'Ukraine à «bouger rapidement» dans les négociations sur un plan de paix concernant le conflit avec la Russie.

Les négociateurs «sont près d'arriver à quelque chose mais j'espère que l'Ukraine va bouger rapidement. (...) À chaque fois qu'ils prennent trop de temps, alors la Russie change d'avis», a déclaré le dirigeant lors d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale.

Une rencontre entre représentants russes et américains sur la guerre en Ukraine aura lieu ce week-end à Miami, en Floride.

Bien que la Maison Blanche n'ait pas communiqué la composition des délégations, les États-Unis enverront l'émissaire pour l'Ukraine Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Donald Trump, tandis que la Russie devrait être représentée par Kirill Dmitriev, émissaire du Kremlin pour les questions économiques, selon le site Politico.

Ces discussions surviennent notamment après que le président Volodymyr Zelensky a évoqué des «progrès» en vue d'un compromis entre Kiev et Washington sur le contenu d'une proposition de paix à soumettre à Moscou, à la suite de rencontres à Berlin entre officiels américains, ukrainiens et européens.

Des concessions territoriales de l'Ukraine

Toutefois, il a averti que la Russie se préparait selon lui à une nouvelle «année de guerre» en 2026. Le président russe Vladimir Poutine a, quant à lui, affirmé ce mercredi que les objectifs de son offensive en Ukraine «seront sans aucun doute atteints».

Les détails du plan américain après son remaniement à Berlin (Allemagne) avec les Ukrainiens sont restés confidentiels, mais Kiev a indiqué qu'il incluait des concessions territoriales de sa part.

Les États-Unis, de leur côté, ont assuré que la dernière proposition comprenait des garanties de sécurité «très fortes», qu'ils ont jugées favorables à l'Ukraine et acceptables par la Russie, sans fournir de précision.

La version initiale du document américain avait été considérée par Kiev et les Européens comme largement avantageuse pour le Kremlin.

En juin dernier, le nombre de soldats morts ou blessés depuis l'envahissement de l'Ukraine le 24 février 2022 a été estimé à 1.4 millions, par le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).