Guerre en Ukraine : une attaque de drones sur un port russe fait trois morts

Une attaque de drones visant la zone portuaire russe de Rostov-sur-le-Don a fait trois morts, a indiqué jeudi Iouri Slioussar, le gouverneur de la région.

L'Ukraine frappe encore. Une nouvelle fois par l'intermédiaire de drones, Kiev a mené une offensive sur la ville russe de Rostov-sur-le-Don, situsituée la mer d'Azov. Cette attaque a provoqué un incendie sur un cargo dans le port de la capitale régionale, tuant deux membres d'équipage et en blessant trois.

Selon le gouverneur régional russe, l'incendie a depuis été maîtrisé. Dans la localité de Bataïsk, voisine des installations portuaires, un civil est mort et six autres ont été blessés, a-t-il également ajouté.

L'Ukraine vise inlassablement les infrastructures énergétiques russes

En riposte aux bombardements quotidiens dont son territoire est la cible depuis plusieurs années, l'Ukraine envoie de nombreux drones chaque nuit en direction du territoire russe, concentrant ses attaques sur les infrastructures énergétiques qui permettent à Moscou de financer son offensive.

Ces dernières semaines, l'Ukraine a revendiqué des attaques de drones navals contre des pétroliers liés à la Russie dans la mer Noire. Elle a aussi attaqué des ports russes, dont celui de Novorossiïsk près duquel un important terminal pétrolier avait été forcé d'interrompre ses activités fin novembre.

De son côté, la Russie bombarde de son côté régulièrement le port ukrainien d'Odessa, où des navires de transport turcs ont été touchés ces derniers jours. Ces attaques ont poussé le président turc Recep Tayyip Erdogan à mettre en garde la semaine dernière contre la transformation de la mer Noire en «zone de confrontation», alors que la côte nord de son pays fait face à l'Ukraine et à la Crimée.

Les pourparlers diplomatiques destinés à mettre fin au conflit se sont accélérés ces dernières semaines à la suite de la publication d'un plan de l'administration Trump, sans aboutir à un cessez-le-feu.