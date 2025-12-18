Soudan : massacres, viols, tortures... Une attaque des paramilitaires contre un camp de réfugiés fait plus de 1.000 morts

Plus de 1.000 civils ont été tués dans le camp de Zamzam, au Soudan, en avril dernier. Ils ont perdu la vie à la suite d'une attaque des paramilitaires en conflit contre le gouvernement.

Le bilan est lourd. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a pointé du doigt, plusieurs mois après les faits, un assaut d'une grande ampleur menée par les Forces de soutien rapide (FSR).

Dans un rapport publié par le Haut-commissariat à Genève, et rendu public jeudi 18 décembre, celui-ci déplore des «massacres, viols et autres violences sexuelles, actes de torture et enlèvements» perpétrés lors de cette offensive menée contre le camp de Zamzam du 11 au 13 avril par les FSR. «Au moins 1.013 civils ont été tués» dans l'attaque, compte l'organisation.

Exécutions sommaires, viols systématiques voire génocidaires...

Parmi les victimes, «319 ont été sommairement exécutées, soit dans le camp, soit alors qu'elles tentaient de fuir. Certaines ont été tuées chez elles lors de perquisitions menées par les FSR, d'autres sur le marché principal, dans des écoles, des centres de santé et des mosquées», précise le Haut-Commissariat. Au moment de l'offensive, environ 400.000 civils avaient tenté de fuir le camp.

Selon le Haut-Commissariat, au moins 104 personnes, dont 75 femmes, 26 filles et 3 garçons ont aussi «subi d'atroces violences sexuelles, notamment des viols et des viols collectifs, ainsi que de l'esclavage sexuel, tant pendant l'attaque du camp que sur les voies de fuite» entre le 11 avril et le 20 mai.

Selon de nombreux analystes, ces viols sont systématiques et sont utilisés en tant qu'arme de guerre et de nettoyage ethnique sur les populations noires de la région. Ils sont effectués par les FSR «pour semer la terreur au sein de la communauté», indique le rapport, qui explique en outre que dans les mois ayant précédé l'attaque, les FSR avaient «bloqué l'acheminement de toute nourriture, eau, carburant et autres biens essentiels à la survie de la population» du camp.

«Des atteintes flagrantes au droit international des droits de l'homme»

L'organisation onusienne qualifie ces actes de «violations graves et systématiques du droit international humanitaire et d'atteintes flagrantes au droit international des droits de l'homme».

Ce rapport rappelle «une fois de plus l'urgence d'agir rapidement pour mettre fin à ce cycle d'atrocités et de violence, et pour garantir que les responsables rendent des comptes et que les victimes obtiennent réparation», a déclaré le Haut-Commissariat aux droits de l'homme Volker Türk, cité dans un communiqué.

Zamzam fait partie des trois grands camps situés en périphérie d'El-Facher, capitale du Darfour-Nord prise fin octobre par les FSR. Il abritait jusqu'à un million de personnes avant cet assaut des FSR, en guerre contre l'armée depuis avril 2023.

Depuis plusieurs décennies, le Soudan est déchiré par une guerre civile ayant lieu au Darfour, région du Sahel de l'Ouest du pays. Ce conflit a pour origine le faible niveau de développement du pays, qui souffre du réchauffement climatique et de la sécheresse, ainsi que d'une explosion démographique difficile à canaliser. Différentes ethnies vivent au sein de cette nation, notamment des groupes arabes comme les Fours, les Zaghawas ou les Masalits, qui sont souvent représentés par les Janjawids et d'autres tribus noires. Mais plus qu'un différend racial, le Soudan paie son unification lacunaire.