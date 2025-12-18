Thaïlande : la reine du pays décroche l’or en voile aux Jeux d’Asie du Sud-Est

Aux Jeux d’Asie du Sud-Est qui se déroulent en Thaïlande, la reine du royaume s'est distinguée en décrochant la médaille d'or dans l'épreuve de voile ce jeudi 18 décembre.

Triomphe royal. La reine Suthida de Thaïlande a remporté, ce jeudi 18 décembre, une médaille d'or en voile aux Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games), une compétition sportive internationale se déroulant dans son pays jusqu'au 20 décembre.

Cette athlète de 47 ans participait dans la catégorie SSL47, sur des voiliers de 47 pieds (14 mètres) avec dix membres d'équipage mixtes, en tant que tacticienne et barreuse. Elle a notamment devancé la Malaisie et la Birmanie dans les eaux de Pattaya.

Sa médaille d'or lui a été remise directement par le roi Maha Vajiralongkorn, 73 ans, dont elle est la quatrième épouse depuis mai 2019. Il l'avait auparavant accueillie avec un bouquet de fleurs à sa descente du bateau, vêtu de la même tenue de sport que les athlètes thaïlandais.

L'ancien souverain, Rama IX, avait également été médaillé d'or en voile à l'occasion des Jeux d'Asie du Sud-Est péninsulaire en 1967, au côté de sa fille, la princesse Ubolratana Rajakanya.

La Thaïlande en tête de classement

Titulaire d'un diplôme en communication, la reine Suthida a d'abord été hôtesse de l'air chez Thai Airways avant d'entamer une carrière militaire.

Cette passionnée de sport, également adepte du hockey sur glace, a couru un semi-marathon en 2h13:40, le 1er décembre dernier, à Bangkok, en compagnie du légendaire coureur kényan Eliud Kipchoge.

La souveraine avait mené la délégation thaïlandaise lors de la cérémonie d'ouverture des 33e Jeux d'Asie du Sud-Est le 9 décembre dans la capitale.

À deux jours de la fin des épreuves, la Thaïlande, pays hôte, domine nettement le classement des médailles devant l'Indonésie et le Vietnam.

Alors que onze pays devaient initialement participer à la compétition, le Cambodge a retiré tous ses sportifs pour des raisons de sécurité, en raison des affrontements en cours à la frontière avec le pays organisateur.