Voici les villes où le tourisme progresse le plus dans le monde, selon une étude

Certains lieux attirent sans cesse davantage de visiteurs, au fil des années. En Amérique, en Asie ou en Europe, ils sont désormais prisés par les visiteurs du monde entier. Voici les cinq villes où le tourisme progresse le plus, dans le monde.

Oubliées un temps, ces métropoles ont le vent en poupe en 2025. Abou Dhabi, San Salvador ou encore Fukuoka, plusieurs villes tiennent une place de choix dans la bucket-list des adeptes de découvertes, comme le montrent des statistiques révélées par Statista.

Abou Dhabi (Emirats arabes unis, +65%)

Symbole de la ville, la mosquée Cheikh Zayed a été ouverte en 2007 ©&amp;amp;nbsp;Unsplash / David Rodrigo

La ville émiratie où a lieu chaque année le dernier Grand Prix de Formule 1 de l'année ne cesse d'attirer les touristes. Grâce à des investissements massifs, Abou Dhabi plaît en raison de sa skyline, de ses adresses culinaires mais aussi de ses lieux culturels, comme son annexe du musée du Louvre.

Sur les cinq dernières années, la ville a vu le tourisme exploser, avec une hausse de la fréquentation de 65%.

Fukuoka (japon, +70%)

Le fleuve Naka traverse cette ville japonaise et offre des panoramas spectaculaires © Unsplash / Syuichi Shiina

Au Japon, nombreux sont les lieux prisés des touristes. Outre Tokyo, Kyoto ou encore Osaka, il existe un paradis des voyageurs en plein essor : Fukuoka. Cette métropole, connue pour son histoire seigneuriale, est une fusion entre deux anciennes villes : Hakata, une ville populaire et Fukuoka, construite autour d'un château. La ville offre désormais un panorama imprenable sur la cité urbaine, notamment depuis le fleuve Naka.

Cette ville de 1,6 million d'habitants située à la pointe nord de l'île de Kyūshū a connu une fréquentation touristique en augmentation de 70%, entre 2019 et 2024.

Riyadh (arabie saoudite, +85%)

Le Kingdom Center, connu pour sa forme rappelant un décapsuleur, est l'une des tours les plus hautes de la ville (302 mètres) ©&amp;amp;nbsp;Pixabay

Capitale et ville centrale d'Arabie saoudite, Riyadh ne cesse de croître. Entre projets architecturaux ambitieux et accueil d'événements mondiaux, la population de Riyad devrait atteindre 15 millions d'habitants d'ici 2030 à la suite du plan Vision 2030 mené par le pays.

Selon Statista, la ville saoudienne est la ville comptant le meilleur progrès touristique du continent asiatique, avec +85% en cinq ans (2019-2024).

San Salvador (salvador, +141%)

La statue du Capitaine Gerardo Barrios Plaza a été construite en 1909 © Unsplash / Mauricio Cuellar&amp;amp;nbsp;

San Salvador est la capitale de Salvador, petit pays d'Amérique centrale. Au coeur d'un pays en pleine expansion, la ville jouit d'une situation naturelle exceptionnelle, entre le volcan San Salvador, aussi appelé «Quezaltepeque» et le lac Ilopango.

Grâce notamment à cette situation géographique, la ville a connu une forte progression touristique, de 141% entre 2019 et 2024.

Tirana (albanie, +165%)

La place Skanderbeg doit son nom à la statue équestre d'un héros du pays © Unsplash / Adventure Albania

La ville au meilleur progrès touristique ces dernières années est la capitale albanaise, Tirana. Connue pour son passé soviétique, fasciste ou encore ottomane, la capitale de l'Albanie attire non seulement pour sa culture mais aussi pour sa beauté architecturale, notamment visible avec ses bâtiments aux couleurs pastel.

La ville européenne a connu une fréquentation touristique en hausse de 165% dans les cinq dernières années.