Après la fusillade à l'université de Brown, les étrangers privés des visas par loterie

La ministre américaine de la Sécurité intérieure a décidé de suspendre le système de visas par loterie, qui permettait à quelque milliers d'étrangers d'obtenir une carte de résident aux États-Unis.

Un système vieux de 45 ans qui permettait à quelque 50.000 citoyens non américains d'obtenir des cartes de résident aux États-Unis. La ministre américaine de la Sécurité intérieure Kristi Noem, vient de suspendre le très convoité programme de visas par loterie, après la fusillade survenue à l'université de Brown, samedi 13 décembre.

Un des suspects, un ressortissant portugais soupçonné d'avoir tué deux étudiants à l'université Brown et un professeur du Massachusetts Institute of Technology (MIT) en avait bénéficié en 2017 pour s'installer dans le pays.

«Claudio Manuel Neves Valente, l'auteur de la fusillade de l'université Brown, est entré aux États-Unis en 2017 grâce au programme de visa diversité et a obtenu une carte verte. Cet individu odieux n'aurait jamais dû être autorisé à entrer dans notre pays», a écrit la ministre américaine sur X. «J’ordonne immédiatement à l’USCIS (les services de citoyenneté et d’immigration) de suspendre le programme DV1 afin d’éviter que d’autres Américains ne soient les victimes de ce programme désastreux», a-t-elle ajouté.

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



In 2017, President Trump… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 19, 2025

des millions de participants

Instaurée en 1990, cette loterie permet la délivrance de cartes de résident par tirage au sort, sous condition de critères d'éligibilité. Elle vise à diversifier l'immigration en favorisant les ressortissants de pays peu représentés aux États-Unis. Les candidats doivent posséder un diplôme d'études secondaires ou une expérience professionnelle. Un examen et un entretien sont aussi nécessaires.

Après avoir été tirés au sort, les gagnants doivent se soumettre à une vérification de leurs antécédents pour obtenir l'admission aux États-Unis.

Plus de 20 millions de personnes ont participé à loterie en 2025 et environ 130.000 d'entre elles ont été pré-sélectionnées, selon le département d'Etat. En 2025, 40 ressortissants portugais ont obtenu ce visa, selon la même source. Les natifs de certains pays, notamment le Brésil, le Canada, la Chine et le Venezuela, ne sont pas éligibles pour des raisons diverses.

Limiter l'immigration

La suspension du programme est la dernière mesure en date prise par l'administration Trump pour limiter l'immigration. Après l'attentat de Washington en novembre contre des soldats de la Garde nationale, perpétré par un ressortissant afghan, Donald Trump avait annoncé «suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde».

Le républicain avait également menacé d'annuler des millions d'admissions d'étrangers accordées par l'administration précédente de Joe Biden. Donald Trump s'est aussi attaqué aux visas des étudiants, des journalistes et des diplomates.