Attentat de Sydney : le gouvernement australien lance une vaste opération de rachat d'armes à feu

Quelques jours après l'attentat antisémite de la plage de Bondi, à Sydney (Australie), durant lequel 15 personnes ont été tuées, le Premier ministre australien a annoncé ce vendredi le lancement d'un vaste programme de rachat d'armes à feu.

Une nouvelle mesure forte. Après le durcissement de la législation contre l'extrémisme, le Premier ministre souhaite aller plus loin pour que ne se reproduise plus le même attentat que celui vécu le dimanche 14 décembre sur la plage de Bondi à Sydney (Australie). Face à l'horreur, où 15 personnes ont perdu la vie, Anthony Albanese a annoncé vendredi un programme de rachat des armes à feu en circulation.



Les autorités promettent d'indemniser les propriétaires qui rendraient leurs «armes à feu superflues, récemment interdites et illégales». «Il n'y a aucune raison pour qu'une personne vivant dans la banlieue de Sydney ait besoin d'autant d'armes à feu», a martelé le Premier ministre, qui faisait référence aux six armes détenues légalement par Sajid Akram, l'un des deux assaillants, abattu dans la fusillade.

La plus grande opération de rachat depuis 1996

Il s'agirait de la plus grande opération de rachat d'armes à feu dans le pays-continent depuis celle menée après la tuerie de 1996 sur l'île de Tasmanie (sud). Un homme de 28 ans avait ouvert le feu sur la foule à Port Arthur, un site touristique, tuant 35 personnes. En une année, les autorités australiennes avaient ainsi récupéré 600.000 armes, remises par leurs propriétaires.

Alors que les hommages se poursuivent, comme ce vendredi, où des centaines de surfers et de nageurs se sont rassemblés sur les vagues de la plage Bondi, la ville de Sydney reste en état d'alerte maximale depuis l'attentat.

Le Premier ministre a également annoncé la tenue d'une journée de recueillement dans tout le pays dimanche, appelant la population à allumer des bougies à 18h47, heure où la fusillade a démarré.

Pour rappel, deux assaillants, Sajid Akram (abattu lors de l'attaque) et son fils Naveed Akram sont accusés d'avoir tué 15 personnes et blessé des dizaines d'autres dimanche 14 décembre lors d'une fête juive, un acte antisémite et motivé par l'idéologie du groupe jihadiste État islamique, selon les autorités.