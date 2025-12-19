BreachForums : ce que l’on sait de ce site pirate où se retrouvent des millions de données personnelles

Dans le sillage du piratage du ministère de l’Intérieur, BreachForums, un site cybercriminel est souvent évoqué. Ce dernier serait selon les autorités, le premier lieu d'échange et de revente de données informatiques volées.

LVMH, la Caf, France Travail, la Fédération française de football... De nombreux organismes privés et publics seraient les victimes de BreachForums. La dernière en date étant le ministère de l’Intérieur. Selon les informations de BFMTV, un utilisateur aurait revendiqué l’attaque sur la plate-forme.

Dans un communiqué publié en juin dernier, la procureure de Paris, Laure Beccuau l’avait décrite comme étant «une grande place de marché mondiale cybercriminelle, constituant le premier lieu d'échange et revente de données informatiques volées et d'accès frauduleux dans des systèmes d'information».

A l’époque, cinq hommes avaient été mis en examen dans la capitale, dans le cadre d’une enquête portant sur «des cyberattaques d'un très haut degré de complexité technique» selon l'avocate.

BreachForums a vu le jour en mars 2022 grâce à Conor Brian Fitzpatrick. Cet Américain âgé de 22 ans avait été arrêté un an plus tard et condamné en septembre dernier à trois ans de prison, d’après le communiqué du ministère de la Justice. «Conor Fitzpatrick a personnellement tiré profit de la vente d’une quantité considérable d’informations volées, allant de données personnelles privées à des données commerciales», avait déclaré Erik S. Siebert, procureur fédéral du district Est de Virginie.

330.000 utilisateurs

«Ces crimes étaient d'une telle ampleur que les dommages et le coût humain de sa collection d’images pédopornographique sont difficilement quantifiables», avait-il poursuivi. Toujours selon les autorités américaines, BreachForums «est rapidement devenu l’un des plus importants forums de piratage informatique anglophones au monde, comptant plus de 330.000 membres».

Le site contenait à l’époque de la publication du communiqué, des informations telles que «des données bancaires, des numéros de sécurité sociale, des noms d'utilisateur et des mots de passe associés permettant d'accéder à des comptes en ligne auprès de commerçants et de prestataires de services, des bases de données volées...».

The FBI and our partners have seized domains associated with BreachForums, a major criminal marketplace used by ShinyHunters, Baphomet, and IntelBroker to traffic stolen data and facilitate extortion.



This takedown removes access to a key hub used by these actors to monetize… pic.twitter.com/aiTRzFCIYU — FBI (@FBI) October 12, 2025

Selon la justice américaine, BreachForums disposait également des «noms et coordonnées d'environ 200 millions d'utilisateurs d'un réseau social basé aux États-Unis ainsi que les coordonnées d'environ 87.760 membres d'InfraGard, une organisation nationale à but non lucratif servant de partenariat public-privé entre des entreprises américaines et le FBI.

Malgré une fermeture par le service de renseignement, le site ne cesse de renaître. «Le FBI et ses partenaires ont saisi des domaines associés à BreachForums», écrivait celui-ci sur X en octobre dernier. «Ce démantèlement prive ces acteurs d’un accès à une plate-forme essentielle leur permettant de monétiser leurs intrusions, de recruter des complices et de cibler des victimes dans de multiples secteurs», avait-il ajouté.