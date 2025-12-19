États-Unis : le principal suspect de la fusillade sur un campus universitaire s'est suicidé

L'homme suspecté d'avoir tué trois personnes à l’université américaine Brown a été retrouvé mort dans un entrepôt de stockage du New Hampshire où il avait loué un box, a annoncé jeudi soir la police de Providence, dans le nord-est des Etats-Unis.

Il était recherché activement. Claudio Neves Valente, suspecté d'avoir tué deux étudiants à l'université américaine Brown et d'avoir abattu un professeur du MIT, a été retrouvé mort, a annoncé jeudi soir la police de Providence. Ce ressortissant portugais, âgé de 48 ans, qui avait étudié la physique à l'université Brown, dans l'Etat de Rhode Island, «s'est donné la mort ce soir», a affirmé le chef de la police.

Le corps de Claudio Neves Valente a été retrouvé dans un conteneur de stockage au New Hampshire, avec deux armes à feu. Résident permanent aux Etats-Unis depuis 2017, il aurait agi seul selon les autorités.

Aucun motif avancé

«Nos procureurs fédéraux à Boston et dans le Rhode Island ont accompli un travail remarquable en épaulant les autorités locales», s'est félicité sur X, le patron du FBI Kash Patel.

Suspect in the Brown University shooting was found dead this evening of a self-inflicted gunshot wound. @FBI@ATFBoston@TheJusticeDept and our US Attorneys in Boston and Rhode Island did incredible work supporting local authorities in the investigation and this afternoon led the… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 19, 2025

Pour l'heure, aucun motif n'a encore été avancé pour expliquer la fusillade meurtrière dans le campus ainsi que le meurtre trois jours plus tard de ce professeur du MIT, décédé des suites de ses blessures.

Samedi dernier, un homme armé avait ouvert le feu dans le bâtiment d’ingénierie Barus and Holley de Brown, en pleine période d’examens.

Deux étudiants, Ella Cook et Mukhammad Aziz Umurzokov, ont été tués et neuf personnes blessées, avant que le tireur ne prenne la fuite. Une récompense de 50.000 dollars avait alors été promise pour toute information conduisant à l'arrestation de l'auteur, considéré comme «armé et dangereux».