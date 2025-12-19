«Je sais que ma petite amie regarde» : un journaliste fait sa demande en mariage pendant la conférence de presse de Vladimir Poutine

Alors que Vladimir Poutine s’adonnait à sa traditionnelle conférence de presse annuelle, le journaliste russe Kiril Bajanov a demandé en mariage sa petite amie.

«Je sais que ma petite amie regarde maintenant. Olétchka : épouse-moi», a déclaré ce vendredi Kirill Bajanov, un journaliste d'Ekaterinbourg, en costume et nœud-papillon écarlate pendant le grand marathon annuel de questions-réponses du président Vladimir Poutine.

Il avait déjà été repéré en début d'émission grâce à son panneau «je veux me marier».

Watch | Kirill Bazhanov, a journalist, proposed to his girlfriend at Russian President Vladimir Putin's annual news conference. Bazhanov also invited the Russian President to the wedding ceremony#Russian#Putin#Bazhanov#Wedding#Proposal#CNBCTV18Digitalpic.twitter.com/sxFHWmUnwT — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) December 19, 2025

Cette grande conférence annuelle est l'occasion pour le président russe d'enchaîner pendant des heures de déclarations sur la géopolitique, des anecdotes personnelles, mais aussi des conseils romantiques et promesses de régler les petits problèmes quotidiens des citoyens russes.

Le décor romantique parfait pour une demande en mariage sous les applaudissements de la salle qui venait d'écouter le président russe refuser de cesser les bombardements sur l'Ukraine et mettre en garde l'Europe contre un élargissement du conflit sur le continent.

Vladimir Poutine invité au mariage

Une heure plus tard, l'une des journalistes qui animait l'événement a informé l'heureux élu, le président et le reste du pays, que la jeune femme en question avait dit «oui».

Vladimir Poutine n'a en revanche pas répondu à l'invitation du jeune homme à assister au mariage, ni directement à sa question sur le coût de la vie en hausse en Russie.

«Kiril a posé une question sur les conditions de vie matérielles des jeunes familles. C'est vrai : l'homme devrait être celui qui apporte l'argent dans le ménage. Alors nous allons faire passer le chapeau et collecter au moins assez pour le mariage», a-t-il déclaré à la place.