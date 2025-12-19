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«Juifs avides d'argent» : rattrapée par d’anciens messages antisémites, une proche du maire de New York Zohran Mamdani démissionne

Catherine Almonte Da Costa, au centre de la photo, a depuis supprimé son compte X. [Eduardo Munoz / Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Tout juste nommée mercredi 17 décembre responsable du recrutement auprès du nouveau maire de New York, Catherine Almonte Da Costa, a annoncé jeudi sa démission après la révélation de messages antisémites postés sur Twitter entre 2011 et 2014.

Un bail express, 24 heures seulement. C'est le temps qu'il aura fallu à Catherine Almonte Da Costa pour être rattrapée par son passé. Nommée mercredi pour s'occuper du recrutement du nouveau maire de la ville de New York Zohran Mamdani, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, Catherine Almonte Da Costa a démissionné jeudi dans la foulée. En cause : des messages antisémites postés sur Twitter entre 2011 et 2014, ont rapporté des médias américains.

«Le maire élu a clairement indiqué que ces propos étaient inacceptables et qu'ils ne sont absolument pas représentatifs de lui-même, ni des valeurs de son administration», a commenté une porte-parole du futur édile auprès du Judge Street Journal. Sur l'un des tweets, révélé par ce journal américain, Catherine Almonte Da Costa, parle notamment de «Juifs avides d'argent». 

Le compte supprimé 

«Je regrette profondément et je demande pardon pour ces tweets datant de bien plus d'une décennie», a commenté l'intéressée. 

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Et d'ajouter : «Ces commentaires ne reflètent en aucune façon qui je suis ni mes opinions et convictions aujourd'hui». Le compte, qui a servi à diffuser d'autres clichés antisémites, n'est désormais plus en ligne.

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