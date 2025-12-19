Laurent Vinatier : Vladimir Poutine affirme qu'il va se pencher sur l'affaire du Français, emprisonné en Russie

Interrogé sur le cas de Laurent Vinatier lors de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine a déclaré «se renseigner» sur l’affaire. Emprisonné depuis juin 2024 en Russie, le Français pourrait être jugé pour «espionnage».

C’est à l’occasion de sa conférence de presse annuelle que Vladimir Poutine a été interrogé ce vendredi sur la détention du chercheur Laurent Vinatier. Emprisonné en Russie depuis juin 2024, il pourrait être jugé pour «espionnage».

Vladimir Poutine a affirmé «ne rien savoir» sur ce dossier et qu’il en entendait parler pour la première fois. «Je vous promets que je vais me renseigner. Et s'il y a la moindre chance de résoudre cette question de manière positive, si la loi russe le permet, nous ferons tout notre possible», a-t-il ainsi indiqué.

Laurent Vinatier a été condamné en octobre 2024 à trois ans de prison pour ne pas s'être enregistré en tant qu'«agent de l'étranger», alors qu'il collectait des «informations militaires» pouvant être «utilisées contre la sécurité» de la Russie.

L’homme avait reconnu les faits, mais plaidé l'ignorance. En août, il avait comparu devant un tribunal russe pour des accusations d'«espionnage» qui, si elles étaient confirmées, risqueraient d'alourdir considérablement sa peine.

Prendre des Occidentaux en otage

L'enquête a été prolongée et il pourrait connaître un nouveau procès pour espionnage fin février 2026, selon son avocat français. Laurent Vinatier avait déclaré en août ne s'attendre «à rien de bien, à rien de positif» après avoir appris ces nouvelles accusations.

Ce chercheur de 49 ans, spécialiste de l'espace post-soviétique, était employé par le Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG suisse qui fait de la médiation dans des conflits hors des circuits diplomatiques officiels, notamment s'agissant de l'Ukraine.

Paris a exigé de Moscou la libération de son ressortissant, accusant la Russie de chercher à prendre des Occidentaux en otage, alors que les relations entre les deux pays sont au plus bas.