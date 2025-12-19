«Non, je ne l'exclus pas»... Donald Trump évoque la possibilité d’une guerre avec le Venezuela

Dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC ce vendredi, Donald Trump a déclaré être susceptible de déclencher une guerre avec le Venezuela. La veille, l'armée américaine a frappé deux bateaux dans l'est de l'océan Pacifique.

«Non, je ne l'exclus pas», a déclaré Donald Trump à la chaîne américaine NBC News, lors d'une interview diffusée ce vendredi. En effet, le chef d’Etat n'a pas écarté la possibilité d'une guerre contre le Venezuela alors que les Etats-Unis accentuent leur pression sur Caracas avec un blocus pétrolier.

Donald Trump accuse le président vénézuélien Nicolas Maduro, d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue, ce que l'intéressé dément. Il «sait exactement ce que je veux (...). Il le sait mieux que personne», a assuré le républicain, refusant cependant de dire si son objectif était de le renverser.

Ce jeudi, l'armée américaine a frappé deux bateaux de trafiquants de drogue présumés dans l'est de l'océan Pacifique, faisant cinq morts. Alors qu’il s’agit de la troisième frappe de la semaine, Donald Trump a annoncé mardi un «blocus total» contre des pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela.

Il a déclaré lors de l'interview que d'autres saisies de pétroliers auront lieu, après celle la semaine dernière d'un navire qui transportait des barils de brut vénézuélien.

104 morts

Washington a déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes depuis cet été, et mené une série de frappes visant des embarcations de trafiquants de drogue présumés dans les Caraïbes et le Pacifique.

Au moins 104 personnes ont été tuées dans ces frappes depuis le début de ces opérations, en septembre, contre des navires soupçonnés de participer au narcotrafic dans les Caraïbes et l'est du Pacifique, selon un décompte de l'AFP sur la base des informations des autorités. Pour l’heure, le gouvernement américain n'a jamais fourni la preuve que les navires visés étaient impliqués dans un quelconque trafic.

«Le statu quo actuel avec le régime vénézuélien est intolérable pour les Etats-Unis», a ainsi souligné lors d'une conférence de presse vendredi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, qui s'est ne s’est pas montré contrarié par le soutien apporté par la Russie au Venezuela.

Il a également affirmé que «rien n'empêcherait» Washington de mettre en place son blocus pétrolier contre le Venezuela.