Rouge, orange, vert et... bleu : à quoi sert ce nouveau feu de circulation aux Etats-Unis ?

Plusieurs États américains ont mis en place ces dernières semaines un feu de circulation bleu près des grosses intersections, particulièrement accidentogènes dans le pays, afin de limiter ces incidents via une aide technologique moins intrusive que les caméras de surveillance.

Un dispositif visant à répondre à une problématique majeure aux Etats-Unis. De nombreux États américains, comme la Floride, le Colorado, le Minnesota, le Dakota du Sud ou le Kansas, ont mis en place ces dernières semaines un feu de circulation bleu près des grandes intersections, particulièrement accidentogènes dans le pays.

Noticed Blue Lights Above Traffic Signals? There’s a Reason https://t.co/E7B3q9SA1Q — Autoblog (@therealautoblog) December 18, 2025

Ce dispositif, directement connecté au système des feux tricolores, s’allume seulement lorsque le feu est au rouge dans la direction correspondante. Il a pour objectif d’aider les autorités à repérer plus facilement un automobiliste qui commet une infraction en traversant l’un de ces carrefours malgré un feu rouge.

La couleur bleue de ce nouveau feu de circulation permet ainsi aux usagers de la route ne pas le confondre avec les flèches directionnelles, les signaux piétons ou encore l’éclairage public. Il offre également l’avantage d’être particulièrement visible peu importe la route empruntée pour arriver sur ces grandes intersections.

En 2023, plus de 1.000 personnes ont perdu la vie dans des accidents liés au non-respect des feux rouges aux États-Unis, et plus de 100.000 autres ont été blessées, d’après AutoPlus.

En France, ce système a néanmoins peu de chances de se démocratiser en raison du nombre croissant des radars de feu couplée à une faible présence des grands carrefours, à l’inverse des Etats-Unis.